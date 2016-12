Inghilterra, Piove ma stranamente piove.

Un Pub, si beve , boccali che ti fanno i muscoletti.

Le ragazze ti guardano . Sorridono o ridono di te ?

Ti trovi una piovra inglese. Rimane il dilemma ridono o sorridono. La ragazza forse non è bella , per non essere maschilista fai un giro del locale. Pensi che alla fine tiri fuori la scusa che sei ubriaco, senza tirare in ballo che magari sei anche tu un cesso e non ti ha mai cagato nessuna.

Ma non stiamo parlando di cessi.

Dicevo, fuori piove , pioggia è nebbia.

Suona un disco.

Passano dei giovinetti sotto pioggia.

Comunque ridono, fidatevi.

Comunque passano dei giovincelli. al loro passaggio si espande un raggio di Pop Scozzese, Sarah, Pastels, Innocenza C 86 con meno anfetamine

Un Raggio di melodia malinconica. Semplice pop Inglese che dai Atzeca Camera porta ai Smiths , con tutto l'oceano che c'è in mezzo.

Puro pop , pura nebbia, pioggia , e se vi piace un senso di dolce malinconia.

