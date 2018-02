Diciamocelo Dragon Ball già aveva rotto le palle dopo la saga di Freezer per non parlare dell'osceno GT. Ma,invece di mettere definitivamente la parola fine, dopo quasi 20 anni dalla conclusione del Gitti', la Toei e Toriyama se ne escono con questa nuova serie ambientata tra la sconfitta di Majin Bu e la fine dello Z, con lo scopo di raccimolare nuovi sold....ehm per avvicinare la nuove generazioni al brand. Dragon Ball Super è un prodotto assolutamente commerciale, con episodi uno più noioso dell'altro con disegni osceni e animati alla cazzo di cane, trasformazioni che non sono altro dei recolor di quelle vecchie (si salva solo l'Ultra Instict, l'unica decente di questo anime-scempio), combattimenti soporiferi in cui non compaiono più ferite e sangue sul corpo dei lottatori, a confronto Doraemon è un cartone violento, nemici insulsi che non danno un minimo di tensione (salverei giusto Zamasu e Black Goku), Goku che è diventato un coglione, facendo sembrare quello della prima serie Leonardo Da Vinci, buttando nel cesso tutto il percorso fisico e mentale subito dal personaggio durante la serie. Gohan che ormai pensa solo alla figa e agli studi diventando più scarso di un Saibaimen facendosi sconfiggere dagli sgerri di Freezer che saranno forti quanto un Guldo, imbarazzante. Gli unici personaggi che sono stati trattati decentemete sono Vegeta e C-17, che subiscono un interessante evoluzione rispetto alle vecchie serie. Dunque che dire Dragon Ball Super è qualcosa di agghiacciante lontano parente del primo Dragon Ball. Sconsigliato.

4\10