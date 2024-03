Uscito lo scorso anno per il 50mo anniversario di Umbria Jazz questo doppio cd (o triplo lp ediz.numerata) avrebbe dovuto festeggiare l’evento. In realtà è una somma delusione. Infatti a parte due soli brani provenienti da EFFETTIVI concerti di U.J., tutto il resto delle tracce sono IN STUDIO e provengono da dischi già pubblicati dei vari artisti. Resta inteso che una compilation di questo tipo può sicuramente andar bene in generale, ma risulta assolutamente incomprensibile il non aver pubblicato brani da effettivi concerti di UJ che, si così, avrebbe avuto un senso celebrare discograficamente l’anniversario. Inoltre in Perugia esiste da anni una pregevole etichetta discografica (Egea Records) che ha in catalogo alcuni cd di concerti del festival e lo ‘sforzo’ non sarebbe stato difficile. Per molti anni ho frequentato il festival e registrazioni dei concerti ne venivano fatte dall’organizzazione. E che dire poi delle ‘assenze’ nella scelta ? Carmen McRae, Joe Williams, Charlie Haden etc. dove sono? Altro appunto alla compilation l’assoluta mancanza dei nomi dei musicisti che accompagnano i vari leaders. Tirando le somme, secondo me, un autentico flop celebrativo