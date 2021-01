Potrei pure fargliela passare liscia stavolta.

Il disco era terminato nel momento stesso in cui avevo finito di fare flessioni&addominali. Stavo perciò giacendo esausto sul tappeto di camera mia quando mi accorsi all'improvviso che no, quello che avevo appena finito di ascoltare non era un disco di merda. Riascoltai il disco, ed ebbi conferma della mia impressione.

Ok Human, quindicesimo album dei Weezer non è un brutto disco. Certo, non è nemmeno un disco adatto ai miei flaccidi allenamenti a corpo libero; ma avevo appena fatto pulizie di casa ascoltando Living in Darkness degli Agent Orange quindi ho pensato che tanto la mia scaletta di ascolti per il pomeriggio era andata a puttane.

È un dischetto con tante buone canzoni, ben confezionate e discretamente patinate. Basti pensare all'accompagnamento orchestrale di ogni canzone: chiaramente "aggiunto dopo", non è nulla di sconvolgente e i pezzi starebbero su anche senza. Però è un buon accompagnamento che non stona.

Amo ascoltare musica mentre faccio le pulizie. È un'attività completamente meccanica, quindi un sacco di disconi golosi me li ascolto volentieri così, senza distrazioni. Una volta però ho detto a Paolino che ascoltavo gli Swans mentre passavo l'aspirapolvere. Ecco Paolino, se mi leggi sappi che scherzavo. Però gli Agent Orange mentre spolvero li metto su davvero.

Dicevamo. Un dischetto di buone canzoni pop rock con quel tanto di archetti&trombette che ricorda molta brava gente degli anni Sessanta. Ma di revival Sixties qui nemmeno l'ombra, c'è il solito pop rock che fanno i Weezer, quel pop rock anni Novanta/Duemila/Duemiladieci e pure Duemilaventi mi pare di capire. La solita roba, però sono i Weezer, quindi non sono mosci e ci hanno sempre quell'aura di sfiga che impreziosisce il tutto.

L'abbiamo nominata, la sfiga. Ma la sfiga è parte essenziale dei Weezer, come sono sfigati quelli che li ascoltano. E infatti Ok Human sa un po' di sfiga. E questo è un bene. Com'è un bene che non sappia da MEME (Dio mi perdoni) come quel diavolo di disco di cover, chiamiamolo Teal Album che era brutto però era divertente però era una merda però l'ho ascoltato parecchio però "roba del genere dovrebbero farla solo per beneficenza" (semi cit.). Teniamo anche presente che il quindicesimo disco dei Weezer sarebbe dovuto essere Van Weezer, ma la sua uscita è stata posticipata dal 2020 alla primavera del '21. Van Weezer. Non riesco a pensare a nulla che trasudi contemporaneamente più sfiga e più MEME (pronunciato rigorosamente all'italiana) di un disco intitolato Van Weezer. Soprattutto se contiamo che appena la pubblicazione è stata rimandata è pure morto il vero Eddie Van Halen. Magari sarà un disco bellissimo eh, magari sarà un Pinkerton parte 2. Ma probabilmente ci sarà solo Rivers Cuomo che fa i video che scimmiottano quello di Hot for Teacher.

Anche per questo motivo sono rimasto sorpreso dal fatto che Ok Human si lasci ascoltare volentieri. Anche perché dal titolo faceva presagire le cose più terribili. E invece si è rivelato piacevole, molto più compatto del Black Album, non quello dei Merdallica, che era penalizzato da alti e bassi da mal di testa, e al livello degli unici due dischi decorosi che i nostri ci hanno propinato negli ultimi dieci anni. Che non dirò quali sono.

È solo un buon dischetto, e penso di aver scritto pure troppo.

Nel caso ve lo steste chiedendo, e so che lo state facendo, quando faccio gli esercizi indosso una tutina rosa attillata.