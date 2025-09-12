Nati da una costola dei già celebri e celebrati 16 Horsepower, i Woven Hand sono stati una sorta di progetto personale e alternativo del leader e fondatore dei suddetti - David Eugene Edwards - a partire dal 2001. In una fase in cui - pare - i 16 Horsepower non appagavano più le esigenze creative del suddetto David Eugene. Il quale affiancato da nuovi musicisti spostò e contaminò il sound della band originaria con un piglio più sperimentale e più introspettivo.

Le atmosfere gotico americane che i 16 Horsepower avevano già mirabilmente espresso in bellissimi album come Secret South, con i Woven Hand si ammantano di un alone sinistro e proiettato verso una dimensione non strettamente vincolata a quel contesto di cultura e tradizione sudista che aveva caratterizzato la prima fase artistica di Edwards.

Le tracklist dei Woven Hand, dunque, alternano le sonorità pizzicate e percussive dei banjo e le voci un po' nasali dei cantastorie del Colorado a momenti di ronzii cupi e funamboliche vocalità che sembrano provenire da qualche altrove. Segno manifesto della volontà di affrontare un percorso più ampio e sicuramente meno legato a una matrice geografica.

Mosaic, uscito nel giugno 2006, pur considerato un disco di genere neofolk racchiude molto di più. La formazione del gruppo vede sempre Edwards occuparsi della scrittura dei pezzi, della voce solista e degli strumenti a corda, con un ruolo ancor più dominante che nei 16 Horsepower. Questo potenziale desiderio di accentramento non incide sul valore dell'opera; che a mio avviso è una delle cose più affascinanti prodotte negli States nei primissimi anni Duemila.

Il prologo sospeso e misterioso dell'apertura (Breathing Bull) dà all'ascolttatore proprio la percezione sensoriale di trovarsi all'alba in uno scenario agreste, tra le foschie umide e fredde, scorgendo la sagoma scura di un toro che annusa l'aria. Un incipit potente ed evocativo che in pochi secondi introduce alla maestosa e incalzante tessitura di Winter Shaker. Brano costruito con una vena mistica e una capacità di generare ritmo a dir poco potentissima. Cesellato in ogni minimo suono, è un biglietto da visita più che eloquente di tutto ciò che i Woven Hand hanno fatto nella loro storia.

A seguire momenti che tronano a strizzare l'occhio alla cosiddetta tradizione sudista, ma sempre in tono minore e quindi con un'aura malinconica che racconta di fatali destini, di personaggi che sembrano usciti da un romanzo di Faulkner (o di Nick Cave), ammantati di suggestioni quasi spettrali.

Whistling Girl e Deerskin Doll le due ballad in tal senso più eloquenti e memorabili. A cui fanno da contraltare le più ostiche e riflessive Twig e Ektooth, dove la voce resta in primo piano a galleggiare su sonorità che di sudista hanno ormai poco. Dirty Blue è forse il brano più famoso dell'album e la sua immediatezza - grazie al riff iniziale di magistrale bellezza - mescola sapientemente proprio un certo sound tradizionale a sensazioni che rimandano al già citato Cave: rullante rullato, violino ribelle, un ritornello che non indulge in facili ottismi.

C'è un dolore da desiderare

Essere il desiderio del dolore

Mosaic è un album pregevole e a mio avviso è quello più indicato per avvicinarsi sia ai Woven Hand, sia ai 16 Horsepower, in quanto racchiude la miglior scrittura e la migliore sintesi mentale di David Eugene Edwards. Uomo dotato di forte personalità e - per citare un suo biografoc - formato su influenze cristiane che lo hanno portato a riflettere su tematiche come il dolore, il conflitto interiore, la fede e la redenzione. Che dolore e redenzione siano due punti di riferimento basilari nella produzione della band lo si evince anche solo ascoltando la musica e orecchiando qualche frase delle liriche. La forza evocativa del suono, del cantato e delle atmosfere che si creano attorno a ogni canzone è la stessa che cogliamo in qualche dipinto di Charles Marion Russell o di George Caleb Bingham, se non in qualche film western indipendente.