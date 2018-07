Wulf Dorn è un autore che mi ha veramente stupito. I suoi thriller viaggiano sempre sul filo del terrore. È stato un acquisto fortuito. Avevo letto la trama del suo secondo romanzo e mi aveva incuriosito. Dopo aver letto 'Il superstite' sono andato a comprare tutte le sue opere.

Tutti bellissimi libri che lasciano senza fiato il lettore, fino all'ultima pagina. Avete presente un King dei giorni nostri con la fantasia del passato? Si? Vi presento Wulf Dorn!!!

Adesso mi sono avventurato nel romanzo datato 2017 'Gli eredi'.

Un uomo si avventura nel diluvio con la sua Mercedes, per raggiungere la sua ex-moglie, tra le montagne. Non si sa bene il motivo, ma la sua corsa tra tornanti e pioggia fortissima, sembra disperata. In una curva a gomito rischia il frontale con una macchina completamente distrutta da un probabile incidente. Scende per dare i primi soccorsi avvisando il 911. All'interno della vettura c'è una persona moribonda che lui riconosce. È sua cognata. Per mettere in sicurezza la zona tira fuori il triangolo della sua macchina e lo fissa verso valle. Cerca di fare lo stesso con il triangolo della macchina della cognata, ma il baule è incastrato. Con l'aiuto del cric in qualche modo riesce ad aprirlo ma una puzzo di putrefazione ed escrementi lo immobilizza. Trova il cadavere di sua figlia con metà cervello spappolato.

Siamo alla pagina 20 del romanzo. Leggo ancora un paio di pagine e scopro che nel paese da dove origina la macchina sono sparite ben 164 persone, cioè tutti. Che cazzo sta succedendo?

Mi sono fermato per fare la recensione. Scusatemi ma adesso voglio capire come va avanti.

Non mi disturbate per i prossimi 3 giorni.....

