Perchè a Wimbledon non c'è solo il grande tennis. [di più]

Nel suddetto oceano, disciolti i residui dei “Chewed corners” di bromuro masticati — con svariati effetti gustativi ed olfattivi— resta in superficie come una patina, un residuo che ha un sottile retrogusto di solfuro di molibdeno.

Nel residuo masticato del suddetto bromuro di terz-butile, scientemente affinato in crogiuoli di zircone a temperatura costante, il µ-sicatore di sinfonie per ottaedri anfoteri trova il proprio personalissimo piroforico oceano di semplicità ritrovata.

