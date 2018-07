I cultori della musica classica storceranno il naso di fronte a questo tipo di lavori. Ma si sa, la musica library offre gioie e dolori agli ascoltatori, liberando l'estro compositivo degli autori per una volta liberi dalle costrizioni imposte dalle major o dal gusto del pubblico.

Baroque Jazz et Romantisme rientra nel filone del classical crossover che prevede la mescolanza tra elementi di musica classica e altri generi, prevalentemente il jazz.

Per capire cosa intendo basterebbe ascoltare un brano come Drums-Fugue contenuto nell'opera che qui si recensisce e il cui titolo potrebbe ingannare l'ascoltatore. A prevalere, infatti, non sono le sonorità jazz bensì quelle classicheggianti. A mio parere si tratta di un lavoro adatto per creare un sottofondo musicale rilassante, adatto per la notte e per tutti i momenti di relax.

Ritengo altresì che questo lavoro scontenterà i puristi del jazz e della classica che, si sa, mal sopportano incursioni estranee all'ortodossia. Per i meno intransigenti potrà rivelarsi un ascolto piacevole. Fate voi.