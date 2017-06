Il Lato A di questo bel quarantacinquegiri emanato agli inizi dei novanta dalla Alternative Tentacles è un discreto pterodattilo ondivago e sibilante come solo allora era d'uopo osare.

Ma, in realtà, non è di qvesto che desideravo parlarvi.

Per cui giriamo il vinile e adagiamo con tatto la puntina sfriccicante nel retrospettivo Lato B (io l'avrei poggiata anche nel Lato C, ma non c'è) il quale sarebbe una coperta di "Only The Good Die Young" del bitorzoluto Billy Joel.

E fin qua tutto (più o meno) regolare.

Ora: appartenendo, secolo più secolo meno, alla medesima era geologica dell'Archaeopteryx spiumato, di idiozie assortite in mezzo ai (micro)solchi a 33 a 45 ma anche a 78 giri ne ho sentite e, spesso anche apprezzato, a bizzeffe.

Il motivo risiede nel fatto che essendo (sostanzialmente) idiota, esse, le sciemenze, si incastrano alla perfezione con il mio cerbero scalcagnato.

Ma credetemi, l'ASSOLO di FRULLATORE (!) è una delle cose più meraviglioserrime si possa mai udire in ambito fonografico.

Questa pèrla - và da sé - deve essere promulgata nell'aere e divulgata quanto più possibile, oltre che unanimemente apprezzata ergo lasciata ai posteri quale preziosa gemma da custodire fino alla notte dei tempi.

Sì, perché se pensate che l'abitudinario trombone buttato là un po' all'accacchio da questi scoppiati del Belice (in realtà sono di Niù Iorch) in mezzo al normale marasma indie-rockenroll, possa sembrare un divertissement, beh, quando al settantesimo secondo parte l'assolo di (solo) frullatore si resta davvero pietrificati: e il bello è ché ci sta meravigliosamente a meraviglia.

Trattasi di céntrifuga a bassa velocità: inizialmente non particolarmente esasperata. Poi l'accellerazione parossistica! La früllatura nella sua più elegiaca espressione.

Non paghi di cotanta genialata ri-ecco entrare in scena il trombone scorticato per chiudere il fenomenale dittico.

Le note auto-buiografiche in nostro possesso non svelano l'arcano relativo alla materia oggetto della frullazione: dalla pastosità suppongo fossero gli scarti incancreniti della sera prima. Alla prima occasione glielo chiedo.

Oppure chiedo alla Moulinex.