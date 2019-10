Non so Voi, ma personalmente ho sempre avuto un debole per i gruppi poetici dai testi idilliaci.

E gli elegiaci Anal Cunt sono il non plus ultra in fatto di melliflue melodie leggiadramente elevate a potenza.

L'idillio risulta ancor più efficace se durante l'ascolto meditabondo si scaraventa giù nel Gargarozzo (primo monicker dei Gorgoroth) un immane malloppo di Pane Frattau e una sana badilata di Casu Marzu.

Sulle bevande più o meno prosastiche con cui innaffiare il tutto si lascia ampia libertà di ascella.