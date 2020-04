“Tango, quando esco di qui ti strappo il culo dalla bocca!”

Una frase, una sola fottutissima frase, basta e avanza per pisciare in testa all’intera filmografia di David “madòcheppalle” Lynch.

E questa non è un’opinione come tante, questa è L’Opinione di Pirata, quindi può equipararsi a Verità Insindacabile o, se volete, Sentenza Divina.

Immaginate Jena Plissken e John Rambo insieme, bella coppia direte, no?

Tango e Cash quasi ci riesce a metterli insieme, anche se i due personaggi qui appaiono più scanzonati.

Tango e Cash è la summa perfetta degli action movie tamarri politicamente scorretti che se ne fottono di tutto e di tutti.

Tango e Cash è uno di quei film che non punta in alto, non punta all’encomio solenne della critica, ma punta diritto al vostro buco del culo.

La trama non ve la racconto, è la solita di tutti i film d’azione con due poliziotti badass. Ovviamente i due finiscono pure in carcere, passaggio obbligato per rendere i duri ancora più duri.

Anch’io sono un duro, anche se in carcere non ci sono mai stato. Però mi son fatto 5 anni di Legione Straniera, e poi sono stato sposato altri 2 anni, direi che tutto ciò basta e avanza per trasformare un uomo in un guerriero perfetto e invincibile. La legione straniera ti da l’addestramento per spaccare tutto. Il matrimonio le motivazioni.

Ma torniamo a noi… da questo film ho appreso un’importante legge fisica, cioè se ti appendi a un cavo dell’alta tensione e non tocchi coi piedi a terra, non ti fulmini.

Sapete che vi dico? Io a sta cosa non ci credo nemmeno per il cazzo, secondo me avevano levato la corrente. Però resta una scena figa, forse la più figa.

La coppia funziona bene, gli scambi di battute sono veloci e brillanti come solo in pochi altri film. Il doppiaggio italiano, grazie a due maestri come Ferruccio Amendola e Roberto Chevalier, rende benissimo. D’avvero un peccato non abbiano fatto un sequel.

Qui c’è tutto, sparatorie, esplosioni, botte, torture, autoscontri e violenze di ogni tipo. E a un certo punto c’è anche una strafiga coscialunga che balla. Che altro volete? Pensate davvero di meritarvi di più?

Maddai!!! Abbassate la cresta se non volete trovarvi F.O.L.A. (per il significato chiedere a Cash).

Immancabile pure il classico cattivo che parla, parla, perde tempo e poi, alla fine, fa la figura del pirla. In questo caso interpretato dal faccione di Jack Palance, attore vecchia scuola, mica uno Stefano Accorsi qualsiasi.

Qualcuno potrebbe obiettare “eh, ma sti film sono tutti uguali, sono prevedibili”.

E allora? Cosa volete che vi dica, non sempre imprevedibile è cosa buona e giusta. Ad esempio anche la diarrea è imprevedibile, vi piace la diarrea per caso? A me no.

Questa è roba fracassona che non ha bisogno di sorprese o finali ad effetto. È bene che sia esattamente come ti aspetti che sia.

Come quando incontrate una bella donna, meglio che sia esattamente così come ve la vedete, senza sorprese nascoste… perché potrebbero essere cazzi.

Ah, un’ultima cosa: Twin Peaks è LAMMERDA e Killer Bob come cattivo è assolutamente supervellutato!

Ci provasse con me, lo riempio di botte!

Action movies ’80-’90 >>>> tutto