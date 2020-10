Area sponsor. La vedono solo gli utenti non registrati.

Raccolse oltre 40.000 esemplari di minerali, gemme e pietre tagliate incomparabili. Alla sua morte la collezione passò, per sua volontà, al Museo di Storia Naturale di Parigi.

Desideri e sogni per i collezionisti! Le meravigliose e inaudite forme, i colori straordinari e rutilanti, le strabilianti trasparenze e grandezze.

Diamante (C): pietre preziose, abrasivi, attrezzi da taglio e perforazione.

Mercurio (Hg): esplosivi, farmacia. Grafite (C): refrattari, elettrodi, lubrificanti secchi, matite, coloranti.

Rimango ancora affascinato sugli innumerevoli utilizzi di elementi e minerali. Per curiosità inserisco qualche esempio.

In seguito sono mostrate delle stupende schede mineralogiche.

Agevole da trasportare e pratico da consultare. L'introduzione si addentra in molteplici argomenti.

Tra i numerosi libri che ho letto, questo volume possiede un merito particolare. Mi ha avviato per la passione della mineralogia .

Area sponsor. La vedono solo gli utenti non registrati.

DeBaser non è un giornale in linea ma una "bacheca" dove vengono condivise recensioni.

Gli utenti registrati a DeBaser non vedono pubblicità.

DeBaser è orgogliosamente ospitato sui server di memetic.

Informativa sulla privacy