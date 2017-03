Lo sguardo penetrante ed ipnotico diretto verso l'osservatore, i capelli perfettamente laccati e nessun accenno di sorriso. Toto Cutugno è nella sua veste principale di seduttore affascinante, italiano vero, non lascia scampo a nessuna fringuella.

Una foto che è già leggenda, da incorniciare in camera, possibilmente rivolta verso il letto cosicchè ci si senta sempre più virili e ci si addormenti con in mente i più grandi successi del Toto nazionale: una foto particolarmente vintage, che rimanda immediatamente agli anni '70\80, nostalgica a palate. Il giacchetto bianco e la sciarpa rossa sono un abile divertissement per apparire perfetti in ogni occasione. Probabilmente lo stesso Cutugno ha ancora indosso quest'abito così hipster, che rimanda direttamente al John Travolta di Saturday Night Fever!

Toto Cutugno è tutto qui: un macho col nasone e lo sguardo seducente, una foto da conservare per il futuro della nostra storia per ricordarci ogni mattina, ogni giorno, ogni notte che lui ci rappresentava, noi italiani veri.

Ma anche no...

Vota la recensione: ○ ○ ○ ○ ○