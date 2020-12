Come per molti film, questo mi è capitato tra le mani (o gli occhi) per caso, nei vecchi tempi quando dovevo sottostare ai film del sabato sera decisi senza chiedere il mio parere dai genitori, e grazie al cielo, se no mi sarei perso tanti di quei gran bei film!

E questo è uno di quelli.

Trama: Tom Ripley è stato ingaggiato da Mr. Greenleaf per convincere suo figlio Dickie in Italia a tornare in America, ma il nostro rimane affascinato dallo stile di vita di quest'ultimo e resta a vivere con lui. Col tempo però inizieranno a nascere contrasti tra i due, fino a quando Ripley ucciderà Dickie e si disferà del suo corpo in mare.

Ottimo Jude Law (Dickie) per quel poco che si vede, però gli occhi dello spettatore resteranno puntati sull'interpretazione di Matt Damon (Ripley), che da gentile e timido ragazzo diventa un glaciale calcolatore, intento a coprire le traccie. Interessante come man mano Ripley provi meno ribrezzo ad uccidere per salvarsi, come se la sua trasformazione da bravo ragazzo a killer a sangue freddo proceda gradualmente.

Philip Seymor Hoffman e Cate Blachett sono sempre una certezza, buona Gwyneth Paltrow (la fidanzata di Dickie), c'è pure una comparsata di Fiorello (quando faceva karaoke, non si era ancora venduto alla Wind)!

Thriller stupendo, ambientazioni ottime, un grande cast e grandi interpretazioni.

Che volete di più?