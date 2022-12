Un viaggio! Una volta messo il disco sul piatto e adagiato la puntina, è solo questo che ci si può aspettare da questo disco....ricco di atmosfere apparentemente cupe... quasi come se si cercasse guardare qualcuno in penombra, in lontananza, socchiudendo gli occhi.... "Compersion Pt.1" alza un po il ritmo... "Kebabylon" lo riporta in basso con le sue melodie dettate da strumenti a fiato!! Disco davvero molto molto intimo, uno di quei dischi che ascolteresti la sera, post lavoro... sei li divano, stanco dopo una lunga giornata, ti versi il tuo whisky e ascolti questo disco, e pensi: ora si che la gionata è finita!