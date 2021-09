Rosalba Pippa (alias Arisa) puo' essere considerata tranquillamente una delle voci più belle del panorama musicale italiano. Una certezza mi verrebbe da dire. Precisa, intonatissima e consapevole. Il suo repertorio spazia da intense ballad a collaborazioni azzeccate (Takagi & Ketra del 2017 con 153 milioni di views su youtube!!!) , passando a dar voce a diverse colonne sonore di film che di fatto un segno l'hanno lasciato. Poi tanta tv. X-Factor ("Simona sei una falsaaaa!!!), Amici della De Filippi dove l'hanno silurata in barba alla sua rinuncia a Pechino Express e una partecipazione come co-conduttrice a Sanremo. Insomma lei è piuttosto navigata. L'esperienza ce l'ha. Non fosse altro che per quei continui cambi di casa discografica che l'hanno infine "convinta" a fondare la propria etichetta (Pippa Show) con cui lei dice finalmente di poter dar libero sfogo alla creatività. Così dopo la partecipazione al Festival Di Sanremo 2021 con la D'alessiana "Potevi fare di piu'" ed un secondo singolo dal titolo "Ortica" quasi completamente il dialetto napoletano, l'artista lucana dalle mille acconciature improbabili ha pubblicato un terzo singolo dal titolo "Psyco". Che uno dice "cavolo ma chi è questa qua che canta?". Il brano tenta di dare una descrizione emancipata della donna nel racconto dove in effetti la protagonista rivendica un possibile triangolo amoroso piuttosto che il desiderio di consumare la passione a proprio piacimento. Il tutto infiocchettato con tanta elettronica, ritornelli incalzanti e altrettante voci modificate dall'autotune. Che per l'amor di Dio oggi è di gran moda, ma che forse da Arisa non ti aspetti. Eppure, nonostante tutto cio', risulta credibile. Convincente. Rosalba Pippa , grazie anche al buon video, in questo brano riesce a trasmettere un po' di sana follia, di voglia di rischiare, di fare qualcosa che sia lontano dalla sua zona confort. Magari non sarà un brano che resterà tra le sue perle. Ma sicuramente è un tassello nella sua carriera dove poggiare una crescita che staremo a vedere a cosa porterà.