- home@night_The Heart Is Deceitful Above All Things -

I play at night in your house, I live another life.

I change the time in your house, the hours I take go so slow.

I hear no sound in your house, silence in the empty rooms. (The Cure)

TOTAL ENTROPY era il nome di una trasmissione radiofonica che Asia Argento conduceva per l'East Village Radio da stazioni ubicate dapprima sopra un ristorante e poi su un marciapiede della First Avenue a New York. Total Entropy è pure il titolo di questo disco presentato in esclusiva in un Sexodrome Party al Club Silencio di Parigi il 19 Maggio del 2013 e uscito il 29 dello stesso mese. Prodotto dalla francese NUUN RECORDS, la stessa casa discografica di Aspec(t) e Merzbow, è una compilation di collaborazioni in edizioni limitate e inediti. Beat Club, EBM, ATARI Music trilingue col Metodo Suzuki, cover photo pensata e realizzata da Jean-Baptiste Mondino, Onitsuka Tiger gialle e nere da indossare in un Night Club.

L'Argento ha sempre avuto a che fare con dj set e studi di registrazione. Partecipò a Royalize, progetto drum'n'bass di Aliosha dei Casino Royale, realizzò nel 2017 per i francesi Indochine La Vie Est Belle, videoclip crudo ed emotivo sul segmento terrestre (ed oltre) di un uomo che YouTube ha preferito censurare. Nascita, perdita, tradimento, felicità irrazionale, riding positions delle Amazzoni, Lilith, Andromaca, gloria, violenza, malattia, morte. Troppo per i contenuti espliciti che passano e che appartengono alla vita di tutti in modi che la gente tiene osceni. Non servono ai Like.

Attrice spesso inadeguata per non dire non all'altezza, dalla vocalità fastidiosa il più delle volte, che però, inaspettatamente e con l'effettistica giusta, rende bene nel canto perché in realtà sin dalle prime interviste giovanili sembra avere una bella voce da bimba cubista nonostante la dizione attoriale discutibile, e umanamente non sembrerebbe essere un becero film americano dove bene e male sono solo bianco e nero. Fragilità, intelligenza, una certa trasparenza, cultura off-limits, desideri di serenità, cose che spesso, passivamente e con malcelato livore ingiustificato, non le vengono riconosciute.

(Self) Misunderstanding mediatico come un acufene. Odori di traffico.

Ritmi che battono sul sistema nervoso di blockbuster e Starbucks.

Multinazionali Daihatsu. Limousine, Cellophane, Magazines. Special Editions.

Total Entropy è una fashion parade di gente che negli anni l'ha voluta come ospite vocale per la propria musica. La sua voce la si ritrova allora al servizio delle figure electro-AirFrance di Hector Zazou e Harold Budd. Apre il programma Hours dei Charlatans UK che qui diventa Ours con Tim Burgess a condividere i microfoni. Con Trash Palace evidenzia il monoplage per eccellenza (ormai stanco) di Gainsbourg, c'è dell'innerblues, il crescendo subliminale con i Fortuna da Ginevra, circola del fascino nosferatu con Antipop (side-project degli altri francesi Télépopmusik) e con un pezzo di Toog che per atmosfere pare resuscitare certe intuizioni di Total Eclipse di Christian Rainer. Ci sono temi hard, temi ero-guro nansensu, c'è del phonitsukae. Dietro le lenti scure di Someone con Archigram c'è l'electroclash di Miss Kittin & The Hacker, a vision in stereo. Qualche lacuna dovuta probabilmente al minutage eccessivo che tuttavia non compromette significativamente la qualità distinta del prodotto che avrebbe giovato di qualche minima sfrondatura. Chiude il goth rock -Holy Bible Belt- di e con Anton Newcombe dei Brian Jonestown Massacre. Asia in questo disco avrebbe meritato di avere a sua disposizione D'arcy Wretzky al basso.

Quattro tracce su diciassette sono co-scritte ed eseguite con Morgan. Sexodrome è alquanto insufficiente e trascurabile, interessanti le altre tre. CheeseAndEggs che liricamente non è altro che la trascrizione paragrafata del menù della colazione continentale di un albergo da consumare idealmente durante un'intervista mattutina con in sottofondo rumori di posate, tazze e liquidi versati. Perché in fondo se il Royale With Cheese è Street Food Soundtrack, un Club Sandwich è puro bianco asettico ed irrinunciabile Hotel Room Service. Computer, frutta, libri, caffè nero. Caffeina. ☯ We're the Pepsi Generation ☯

Liebestod -la morte degli amanti- (con un vocal mix differente rispetto alla versione d'origine) si liquefa in un incantamento Pink Floyd Music e si ispira armonicamente al primo e all'ultimo accordo di Tristan und Isolde. L'altro pezzo degno di nota è Indifference, d'orientamento Depeche Mode post ULTRA_Music e dichiarato riferimento all'opera di Moravia... Il completo collasso di quel rapporto tra l'uomo e la realtà [...] e il mondo gli diventò oscuro e indecifrabile o, peggio ancora, inesistente.

Un cuore in fiamme dentro un cubo di ghiaccio. 23 Roses, just to stay away.

Total Entropy è come un'esigenza di Rehab/Detox, un diversivo d'ascolto che andrebbe bene sia in cuffia che come musica per riempire un ambiente tappezzato: Cherry-Cola, Marlboro Lights, Acqua Fiji, beverage_energetico, aria condizionata General Electric per discutere la fenomenologia tautologica della carta igienica. Dress Code on Door Policy to Enter The Void through a Love Hotel.

Don't You? Don't You? Fuck You, Butterfucker.

La sincerità è vanità, tutto quel che resta è Indifferenza.

L'entropia declivia a spirale come una lastra, com'è vero sotto al cielo.

Demise is my new daydream

Despise is killing me, shadows in my soul drain into the rain

I lived for an instant, a flash in the distance

Lie after lie, year after year, detached and unreal, my will disappeared

Please don’t disturb me, don’t try and involve me, sleep is the only respite

In love with my indifference, it’s cute to be indifferent,

We all should be indifferent, like mom and dad, indifferent

I’m happy being numb with my indifference.

(32 Seconds of Silence and Obscurity...)

Voli notturni in solitaria che attraversano gates, duty-free e terminal del golden globe.

Lights are on but no one is at home. And it is 23 A.M. and you're listening to... Deep From Colosseum.



