LA RECENSIONE

Il Ritorno dei Neurosis

Il silenzio dei Neurosis non era solo assenza di suono; era il peso di un’implosione etica che sembrava aver sigillato per sempre la porta del loro universo. Invece, con un colpo di scena che sa di necessità vitale, la band di Oakland riemerge dall'abisso con "An Undying Love For a Burning World". Non è un semplice disco di ritorno, ma un atto di rifondazione sonora che metabolizza il trauma dell’allontanamento di Scott Kelly trasformandolo in pura materia incandescente.

L’ingresso di Aaron Turner non funge da toppa, ma da innesto cellulare. La sua presenza — che oscilla tra il ruggito viscerale dei Sumac e la precisione geometrica degli ISIS — agisce come un reagente chimico sulle corde vocali di Steve Von Till. Se un tempo i due frontman storici sembravano un’unica ombra proiettata sul muro, oggi il contrasto è netto: in pezzi come "Blind", il dialogo tra il pulito sofferto di Von Till e le urla stratificate di Turner crea una tensione quasi insopportabile, una lotta per la sopravvivenza in un paesaggio in macerie.

C’è una vitalità febbrile in queste tracce, una dinamica che non si sentiva dai tempi di "The Eye of Every Storm". Noah Landis riveste lo scheletro dei brani con una pelle sintetica di sintetizzatori modulari, dando a episodi come "First Red Rays" un’ampiezza quasi celestiale, prima che la pesantezza torni a schiacciare ogni speranza. In "Seething and Scattered", le chitarre avanzano a tentoni, incerte ma monumentali, specchio di un’umanità che ha smarrito la connessione con il sacro.

L’apice emotivo arriva però con i sedici minuti di "Last Light". Qui, i Neurosis osano progressioni in maggiore che suonano più disturbanti di qualsiasi accordo minore, mentre le liriche ci ricordano che il tempo è un peso che ci consuma la pelle. È un disco che non cerca la redenzione facile, ma preferisce abitare l'oscurità con una lucidità nuova, capace di scorgere schegge di luce dove prima c’era solo cenere.

"An Undying Love For A Burning World" è il suono di una trasformazione incompleta, ma necessaria: i Neurosis non sono più quelli di trent'anni fa, eppure non sono mai stati così ferocemente presenti.