Sin dagli esordi il nome della band fu accostato ad un genere musicale elegante e sofisticato per via delle sinuose melodie accompagnate dalla meravigliosa voce di Sade Adu vera icona di bellezza e carisma degli anni '80.

Love Deluxe è un album nato in un periodo complicato per Stuart Matthewman & C. perché dopo la scia lunga di successi che regalarono loro fama e denaro, furono di fronte all'esame di maturità: riuscire a confermare la loro leadership planetaria della musica soul/smooth jazz con marcate influenze R&B. Diamond Life, Promise e Stronger Than Pride rispettivamente del 1984, 1985 e 1988 erano un'eredità pesantissima da portarsi dietro e a 4 anni di distanza, nel 1992, non era così scontato pubblicare un album che ottenesse un buon riscontro di pubblico e che contenesse brani degni di nota: obiettivo centrato ma non completamente.

L'album inizia con No Ordinary Love un classicone alla Sade, che seppur composta da una melodia indovinata trovo sia ai confini dello stucchevole; 7’ e 20” basati sullo stesso costante ritmo basso/batteria penso proprio che siano troppi. Il vero clou dell’album è dato dal trittico I Couldn’t Love You More, Like A Tatoo e Kiss Of Life dove ritroviamo la Sade migliore degli anni ’80 con melodie struggenti e rarefatte; tre canzoni che esprimono davvero la maturità compositiva della band. Si continua con riempitivi discreti ma non convincenti come il resto del disco. La chiusura è affidata allo strumentale Mermaid condito da sfumature etniche dove però si avverte l’assenza della voce di Sade.

Certo una riflessione sorge spontanea, il filone anni ’80 di quel genere è rimasto orfano di tutte le band: Style Council, Matt Bianco, Everything But The Girl, Simply Red ecc. che fine avranno fatto?

In definitiva un bel disco con momenti altissimi ed altri meno cantato da un’interprete che in qualche modo, all’epoca, ci aveva fatto innamorare.