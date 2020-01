Le vicende raccontate in questa recensione sono frutto delle fantasie mentali di un individuo qualunque per cui consiglio una lettura distratta e svogliata.

Ogni riferimento a persone esistenti o a fatti realmente accaduti è puramente casuale, almeno spero.

L'illuminatissima sala riunioni della Paramount Pictures brulicava di consulenti membri bisbiglianti, dalle finestre laterali i tenui raggi solari mattutini riscaldavano la collina che sovrasta il ricco quartiere urbano di Hollywood e le sontuose mega ville splendevano scintillanti alle prime luci dell'alba. Con un quarto d'ora di ritardo l'amministratore delegato che, per motivi di privacy: la legge che ha abrogato la direttiva 95/96/CE, devo astenermi da rivelarne il nome prese posto nell'ampia scrivania della sala per partecipare alla riunione imminente delle ore 7:00. Pettinandosi accuratamente il ciuffo di capelli con la mano destra il Managing Director sfoggiava il classico taglio con la scriminatura laterale tipico delle persone, come lui, appartenenti ad un certo Status Symbol.

- Basta silenzio signori, ascoltatemi... come sapete già siamo qui riuniti per discutere e risolvere i grossi problemi che affliggono la nostra stimata industria. Questo grafico aggiornato alle ultime statistiche di mercato dietro le mie spalle parla chiaro... gli incassi al botteghino sono scarsi su tutti i generi proposti, stendiamo poi un velo pietoso per quel che riguarda gli Sci-Fi. Quindi mi pare ovvio che non possiamo accontentarci delle irrisorie sovvenzioni statali ne tantomeno permetterci più di falsificare i reali incassi, inoltre non dimentichiamoci che nel resto del mondo la situazione è ben più drammatica ma se tutto procederà senza alcun imprevisto, e secondo i piani stabiliti ritengo di aver trovato la giusta soluzione... alzandosi in piedi di scatto, un membro d'assemblea dalla faccia abbronzata e sudaticcia agitando le braccia in modo frenetico, stava sbraitando incurante di interrompere il discorso dell'amministratore.

- Io l'avevo detto che quello stupido piano di ripristino "The Future Sun" si sarebbe rivelato un totale fallimento, ma nessuno ha voluto darmi ascolto e queste sono le conseguenze. - - Non una parola di più Brian, tu con la tua infima propaganda di fusione imprenditoriale con i cinesi, in questo preciso istante avresti già ceduto il 90% delle azioni della società a qui musi gialli incompetenti. - - Non permetto agli sciocchi sbruffoni come te di parlarmi in questo modo Dave, se siamo in questa situazione la colpa è soprattutto tua. - - Il problema alla radice non è questo colleghi, affermava con tono pacato il composto James Williams cercando invano di calmare gli animi, non vi siete accorti che le nostre recenti produzioni non reggono il confronto con la concorrenza? Il punto della situazione è semplice; non siamo in grado di realizzare il GIUSTO prodotto nel MOMENTO giusto, scusate il gioco di parole... -

- Molto bene Williams... disse l'amministratore dopo aver ammiccato di nascosto al suo braccio destro per incitarlo ad entrare in dibattito. È stato stabilito che prenderemo parte alla realizzazione di un film fantascientifico, naturalmente ci impegneremo a fondo per far sì che diventi un Kolossal. La Warner Bros ci affianchera con la produzione al 50% sono convinto del fatto che si rivelerà un ottimo partner, come negarlo del resto... dunque signori miei anche noi dobbiamo investire una sontuosa somma di denaro, è inevitabile, per la realizzazione di quello che diventerà a tutti gli effetti il film dell'anno. Adesso a quale regista affidare il non facile compito di dirigere questo film? Vediamo un po' chi di voi saprà consiglirmi nel modo migliore. -

Per qualche istante nella sala riunione piombò un silenzio assoluto, poi pian piano vennero citati i nomi di svariati registi più o meno accreditati. L'amministratore senza commentare ponderava con lo sguardo tutti quelli che avevano espresso la loro opinione, non sappiamo per quale ragione sembrava essere più teso e nervoso del solito la sua faccia stava esternando con delle smorfie che cercava di nascondere, il disprezzo verso quella stupidità cronica che vedeva riempirsi, come fosse un liquido putrido, nelle teste dei suoi sottoposti per poi traboccare da ogni poro della pelle riversandosi nel lucido pavimento come fossero vere e proprie cascate che presto avrebbero allagato tutto lo stabile. I suoi apocalittici pensieri visivi vennero infranti dalle corde vocali di quello che, poco tempo prima riteneva essere la persona più inteligente di tutti i presenti.

- Perchè non lo facciamo dirigere a William Eubank è un regista esordiente che ha lavorato per il Sundance Film Festival, il ragazzo ha del talento con un Budget ridotto è riuscito a costruire ottimi films. Lo ritengo un maestro degli effetti speciali e del montaggio inoltre è anche un ottimo sceneggiatore. - - Questa è l'idiozia più grande che abbia mai sentito, nella storia del cinema quando mai è stato dato il compito di dirigere ad uno sfigato sconosciuto un film di tale importanza. - Ti è andato di volta il cervello? Abbiamo bisogno di un nome importante, un istituzione... che sappia svolgere il lavoro bene e velocemente se vogliamo contenere il più possibile i costi altro che balle. - tutti aprovarono con fragorosi applausi le parole di John.

- Evidentemente ancora non avete capito la strategia... mi avete deluso tutti non ho sentito neanche un nome significativo ma il problema non si pone perchè il nostro regista è già stato scelto e lo farò entrare ora per farvelo conoscere meglio, anche se non ha certo bisogno di particolari presentazioni. Fate entrare Christopher Nolan prego. - Un uomo sulla quarantacinquina dalla faccia come il culo con il pizzetto, fece il suo ingresso in sala molto disinvolto e tranquillo, il regista aveva stampato in faccia quel particolare sguardo da pirata mercenario che possedevano solo i più caparbi ruffiani ma dopo aver salutato tutti, un grido di terrore fece tremare i vetri. - AAAAAHHHRRGG!!!! Christopher Solan no, è il più patetico imbecille dei registi... -

- Vituperiooooo!!!! questa volta ai superato ogni limite... il Managing Director tutto rosso sembrava scoppiare dalla rabbia, sei licenziato non farti più vedere era da tempo che volevo farlo e tu hai semplificato le cose... adesso fuori di qui. - - No la scongiuro capo non può farmi questo le assicuro che non aprirò più bocca potessero in questo momento folgorarmi tutte le saette di Giove. - - Ho detto fuori vattene via o sarò costretto a chiamare chi di dovere. - Dopo questo piccolo spiacente episodio concluso con il preventivo intervento delle forze dell'ordine Nolan rivelò nei minimi particolari ogni aspetto che riguardava il film, dalla sceneggiatura, dalle singole inquadrature, dagli attori scelti, e dalle Location. Ad ogni domanda che l'amministratore compiaciuto gli rivolgeva, lui rispondeva sempre con un "non si preoccupi questo film sarà un capolavoro", anche per quelle più banali, tutto questo però non faceva altro che alimentare sempre più il nervoso dell'amministratore che per evitare una ricaduta aveva gradualmente smesso di fargli domande.

- Ma le sorprese non finiscono qui, il film poggia su basi scientifiche reali basate sulle incontestabili teorie dell'illustre scienziato Kip Thorne ma la storia è originale, fantasisa. Il film sarà un autentico capolavoro che sbancherà ogni botteghino glilo assicuro amministratore. - A me sinceramente la storia sembra scritta da un babbuino spastico, borbotta sbadigliando Brian ormai stanco con la voglia di terminare quella stancante riunione come tutti gli altri. Nolan infastidito da quella affermazione rispose con tono arrogante... l'amministratore dentro di se stava pensando... - se dice ancora una volta che sarà un capolavolo giuro che gli monto addosso. - - Questo film sarà un capo... vromm, aaaah cosa sta facendo ammiz... aaah coff coff sto soffocando toglitemelo di dosso ma è impazzito. - TU TU brutto idiota farai ciò che ti è stato ordinato, cioè un film del c**** brutto come la fame in modo da far ingolosire ogni fottutissimo Hipster sopra la faccia della terra ma allo stesso tempo far incazzare come una bestia il vero amante dei film Sci-Fi e lo sai perchè, per creare due fazioni ben distinte fra loro, l'alternativo se lo rivedrà al cinema 15 volte non capendoci niente e il vero intenditore incurisito farà lo stesso costatando che si tratta di una vera m****e il circolo vizioso si ripeterà capito!! - - Togliamoglielo di dosso presto. - Aiuto soffoco, aiut coff coff.

Meglio chiuderla qui va... a dimenticavo se a qualcuno capitasse di essere risucchiato da un buco nero, mentre stavate pilotando la vostra navicella spaziale e di colpo finite in un universo parallelo dietro la libreria di vostra figlia a gravità 0. Comunque ricordatevi di farvi decodificare da Houston in sistema binario, il concetto stesso di Amore perchè è importante.

VOTO: 1,5/5.