Moritz Von Oswald e Mark Ernestus, gente assai avanti con i tempi, Basic Channel: il culto, l' apice assoluto della techno e della dub techno degli anni 90', il duo tedesco che rilascerà nel giro di qualche anno una manciata di ep sulla scena underground sotto diversi moniker (Maurizio, Cyrus, Quadrant, Basic Channel) a dir poco fondamentali per tutta la techno e per tutta l' elettronica a venire. BCD 2 è la terza compilation su cd dell' etichetta (le prime furono BCD e Maurizio) ed a differenza dei primi 2 capitoli le tracce non sono editate, si può quindi godersi per intero in versione estesa come su vinile i lunghi brani, tutti rilasciati su ep tra il 93' ed il 94'. Pare Idealmente quasi divisa a metà la raccolta, così ben strutturata da avere tutte le qualità di un album vero e proprio, tra una prima parte con brani sì minimalisti, ma carichi di emotività ed una seconda parte letteralmente spettrale e rarefatta, dove sarà quasi solamente il groove meccanizzato a dettar legge. "Enforcement", monolite fluttuante irradiante scariche radioattive, troneggia per quasi un quarto d' ora immobile, tra beat soffocanti, collassi nervosi e suoni taglienti come lame, in "Phylyps Trak" il rumorismo geometrico e matematico viene eletto a padrone incontrastato, ogni suono è perfetto, curato con un senso del dettaglio che ha del maniacale, cosa già di per sè nuova nella scena techno di quegli anni, generalmente assai più grezza, sporca e spigolosa a livello di suoni. "Inversion": il suo groove devastante ed i suoi squarci luminosi e frementi, ricolmi di un senso di torrenziale emotività ti trascinano lontano, verso il buio, ed anche verso la seconda parte del disco composta da "Octagon" "Octaedre" e "Phylyps Trak II/II", oltre il buio, oltre qualsiasi stato cosciente, bassline mortifere, insistenti, destabilizzanti, il dub ridotto ad uno scheletro, la techno risucchiata all' interno di vortici galattici e risputata fuori senza più una goccia di linfa vitale, un' agghiacciante immobilismo sonoro, muto, totale. Basic Channel: musiche per corpi elettrici, musiche per nuovi percorsi neuronali, avanguardia.

