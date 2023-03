L'inizio di ogni stagione è sempre memorabile, per me.

La primavera porta un'aria particolare, che senti che è primavera.

L'inizio dell'autunno divide: alcuni lo sopportano poco perché è l'inizio della stagione buia. Altri lo vedono come un quieto crepuscolo che rende la luce più mobida dopo un'estate folgorante.

L'inizio dell'inverno promette freddo e neve, ma anche focolare acceso e grog.

L'inizio dell'estate è una promessa di vita.

Ogni stagione ha un suo inizio.

E questo brano lo evidenzia.

Secondo me, merita un ascolto attento, vuoi per la prima parte in 3/4, un valzer-rock leggero e incisivo. Vuoi per la scelta della progressione armonica mai banale. Vuoi per le melodie che rimangono impresse senza essere prevedibili.

A me non dispiace affatto.

E a voi?