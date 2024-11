The greatest thing you'll ever learn is just to love.... and be loved in return (La cosa più grande che tu possa imparare è amare e lasciarti amare). Accipicchia che filmone! Inizio a guardarlo, e BAM.... so a memoria tutte le battute e molte delle canzoni. A differenza dell'utente che ha recensito questo film prima di me, io adoro i musical. Ricordo di aver addirittura visto The Rocky Horror Picture Show, ma posso dirvi che non mi è piaciuto per niente. Un film che ho letteralmente adorato è Il fantasma dell'opera, musical con le musiche di Andrew Lloyd Webber che, chi ha un po' di anni sul groppone, ricorderà, non solo perché ha composto le musiche di Jesus Christ Superstar, una delle più grandi opere rock della storia della musica occidentale, tranquillamente accostabile ai più grandi capolavori discografici delle più importanti band inglesi, come ad es. Tales From Topographic Oceans degli Yes, Tommy e Quadrophenia degli Who e, anche Too Old To Rock'n'Roll: Too Young To Die!, Thick As A Brick e, perché no, A Passion Play dei mitici Jethro Tull (anche se nella loro lunga discografia di opere prog e rock ce ne sono davvero a iosa), ma anche per aver composto il musical Evita, nel cui film (se non erro, diretto sempre da Joel Schumacher), recita Miss Veronica Ciccone, alias Madonna.

Premesso che Moulin Rouge! non è un film per tutti, devo dire che se ne capisce l'importanza e lo straordinario messaggio nascosto tra le righe del film solo se si è vissuta un'emozione molto forte e molto bella.