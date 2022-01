Amore per gli accordi di media difficoltà, per i mobili dell'Ikea, per le foto di gattini.

Biagio Antonacci non manca il suo appuntamento col destino nemmeno nel 2004.



Biagio ha un'ugola d'oro zecchino grazie al fluidificante mucolitico e l’intestino regolare grazie allo yogurt probiotico, alle prugne e alle mandorle. Di pari passo, la sua musica è tutta tesa a superare l'acidità del tratto digerente. L'intelligenza eretta a benessere psico-fisico traspare nel suo cantautorato.



“Convivendo - Parte Prima” parte prima della “Parte Seconda”; album che nasce sotto il segno del toro e, se c’entrasse con lo zodiaco, anche del levriero. 500000 copie vendute, 88 settimane consecutive in classifica, il primato al Festivalbar tra gli album, il successo indiscusso dei singoli Non ci facciamo compagnia (cantata in modo così struggente che si sospetta, #forse #forse, si fosse nascosto da solo le piattole nel sedere) e Convivendo (ballata pop convenzionalmente abbinata dalla Guida Michelin a un piatto di minestra di cipolle al Bar Trattoria “Scopone Scientifico”).



LAm SOL REm



Un po' colpa mia… un po' colpa tua… tocchiamoci

Nel nostro letto... Preso e montato di sabato

Passiamo ore a fare e disfare… e a miagolare

Giurami che… ti giuro che… non finirà

Perché quello che noi abbiamo dentro è grande…

O perlomeno pari all'impossibile…





Beh, basta donne-angelo ed enfasi celestiali, se Shakespeare fu tra i primi a riportar le donne sulla terra, Biagio non esista a portarle all'Ikea. E, con un doppio fine, a fargli montare il letto prima di vivere in prima persona schermaglie amorose, fino all’ultimo enzima, che neanche il gatto sulla sabbiera miagola così esterrefatto se ci trova casualmente una cernia XXL.

C'è qualcosa di grande dentro voi, dici bene, poi, Biagio, sì, ma da dove esattamente è passata?



RE SIm7 SOL LA





Dicono che col tempo arriverò

A far convivere io e te l'amore

Dicono che per stare insieme a te

Bisognerebbe darti e mai privarti…

Io ci voglio credere … e tu?

Io ci voglio credere… convivendo

Io ti voglio vivere… e tu?

Io ti voglio vivere... convivendo





Ok. “Darti e mai privarti”, ok, lei è in buona salute, abbiam capito, non le manca l'appetito. Sei, al solito, il solito fortunato. Infondo tutto fila liscio nel mondo di Biagio Antonacci.

Ma l’antefatto? L’avete l’antefatto strano? Sì, certo. Sentiamo…



Milano. Hukapan o, meglio, Studio Panino; 7 giugno 2003, ore 22:45. Biagio non era nella sala d’incisione di casa sua a Bologna e gli giravano le palle. Vorticosamente. Al punto che, intrecciandosi, si erano letteralmente ridotte ad una, come Polifemo. Si contorceva sul pavimento, urlando, in preda ad un dolore lancinante; si tolse le mutande in cerca di sollievo. Arrivarono le Storie Tese dallo studio accanto. Elio, arrossendo, improvvisò, lì per lì, la rima “Non scruti lo scroto perché sei discreto”. Tanica toccò tosto il testicolo perché toccare i coglioni porta fortuna, è scaramantico. Faso, poco lucido, apostrofò l'aiuto fonico, tale Linda, così: «Balla Linda!». Lei disse: «Sì, il testicolo è pulito». Faso la rimbrottò: «No, balla Linda!» e lei si mise a ballare, calpestando accidentalmente il testicolone del mal (de)capitato Biagio con un tacco a spillo di 16 cm.



Giro, il primo fonico, detto “Spin Doctor”, estrasse allora un 45 giri di Battisti, brandì il sesso di Biagio, oramai ridotto a una puntina di giradischi, e vi girò contro manualmente il prezioso cimelio (conseguendo con disinvoltura 45 rotazioni al minuto). Sì, era indiscutibilmente Balla Linda. Gli astanti si segnarono reciprocamente, ciascuno col proprio dito indice, annuendo, agitando il braccio e sbraitando con risa aperte, vitali ed emblematiche, degne di Bergson. Anche Biagio, tra le lacrime, si (scom)pisciò addosso dalle risate. E sentenziò con un filo di voce: «Col dolore sto… convivendo».



Da lì nacque l’idea di dividere il disco in due mini album per protestare contro i prezzi troppo alti dei CD, diventati “beni di lusso”, ma non si è capito se fosse un’idea di Biagione oppure del cazzo.





Ma qual è il vero nome di Biagio Antonacci [ˈbjadʒo antoˈnattʃi]?



Biagio Scrofanacci

Biagio Scorfanacci

Biagio Scorbutacci

Bigio Cavallacci(o)

Bigi Tonacci

Biagio Scappa e taci

Biagio Limortacci

Biagio Pappataci

Biagio Strofinacci

Biagio Spiumatacci

Biagio Avambracci

Biagio Polpacci

Biagio Sfinteriacci

Biagio Porcacci(o)

Biagio Amboternacci

Biagio Fancullacci

Biagio Fanciullacci

Biagio Ragazzacci(o)

Biagio Sanguinacci

Biagio Rompighiacci

Biagio Brogliacci

Biagio Villanacci

Biagio Piallacci

Biagio Azzeccacurbasci

Biagio Genitalacci

Biagio Dilatarci

Biagio Sanitariacci

Biagio WC Anatracci

Biagio Sbregonacci

Biagio Antropomorfacci

Scarafagio Antonacci

Biasimo Antonacci

Disagio Antonacci

Uropatagio Antonacci

Bricolagio Antonacci

Suffragio Antonacci

Plagio Antonacci

Uruguagio Antonacci

Adagio Antonacci

Maritaggio Antonacci

Anticontagio Antonacci

Idromassaggio Antonacci

Boicottaggio Antonacci

Bambagio Antonacci

Bay Bay Antonacci

Buy Buy Antonacci

Streptococco di mamma Antonacci

Impennaggio Antonacci

Malvagio Antonacci

Placcaggio Antonacci

Pellegrinaggio Antonacci

Colabrodo Antonacci

Nubifragio Antonacci

Carotaggio Antonacci

Batteriofago Antonacci

Batteriofago Lambda Antonacci



Sì, Antonacci.