DeRece Live all'ascolto (live) del disco.

Quel che ne esce, ne esce: cavoli Vostri.

Ma anche miei. Soprattutto miei.

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

Plei--->

Si prenda un frullatorone di quelli davvero molto capienti.

Un modello da 20-30 tonnellate dovrebbe bastare.

ProcurateVi la guida telefonica cartacea della Sip (perchè sull'internet non ce li trovate quei numerini lì) dei vostri nonni: quella con i nomenclativi fitti-fitti che ti facevano perdere 15 diottrie su 16 (un po' come YouPorn ma meno divertente) per cercare il numero del salumiere per ordinare i panini con la mortadella, che alla fine chiamavi direttamente l'oculista che era anche amico del salumiere: classico caso di dodici piccioni con mezza fava.

Spesso i panini però se li mangiava il dottore, perché il salumiere alla fine non aveva capito a chi è che doveva consegnare il fagotto.

Dicevo.

Mi sono perso.

Ah, sì.

Il frullatorone.

Poi.

Nella guida cartacea si cerchi la più vicina cava di inerti e fatevi consegnare al domiciliuo casalinguo sei/sette camion(s) di detriti da frammentazione varia (dicesi "Tight Ass Bleeds").

Nè troppo fini, nè troppo grossi.

Che poi s'inceppa.

Il frullatorone.

Ora.

C'è un autospurgo nelle vicinanze che ha appena assolto al proprio vitale compito?

Ottimo!

A casa anche quello: tubo grosso e tutto giù nell'ampio caveau del maxi-frullator (dicesi "Factory of Repression").

Un pizzico di sale e una spolverata di bacche di Loretta Goji.

Per amalgamare, si sà, sono un bijoux.

Paranoia a palate ("My Life is Shit").

Pece ("Putrefied Egos - Broken Mirror"). Nera sarebbe l'ideale.

E tanta schiuma dalla bocca.

Anche ettolitri ("Basque Blues").

Anche di lumaca va bene.

Se si vuole, nell'improbabile mèlange è concesso il salnitro.

Raffina, ma non è propriamente necessario.

Orsù: mi si frulli il tutto per benino e lo si lasci addensare quella sana mezzoretta-e-mezza (che dura così, mica era per dire).

Non resta che citofonare all'onnipresente bisonte catodico in salmì Canna Vacciuolo e servirgli ancora ribollenti le autentiche, uniche, inimitabili, inscalfibili "Dialettiche della Merda" prodotte dai Billy Bao nel recentementelontano 2008.

Fatemi sapere.

Eventualmente.