Ho appena scolato un intruglio di succo di limone, gin e cointreau, in ordine decrescente e mi sento davvero poco appagato.



Un piano, jazz-swing, ma chi sono i These New Puritans? La no-wave, educata, strano? Strano!

Poi il viscido e strisciante che esce così industriale, libero, un gorgolio, Sibilla.

Ho appena scolato un intruglio di succo di limone, gin e cointreau, in ordine decrescente, avrei preferito la birra.