Non ho più intenzione di scrivere o avere a che fare con questo posto, quindi facciamo cifra tonda e chiudiamo bottega.

Lo scritto sarà breve e lacunoso, ma tanto a voi non frega nulla: procediamo.

"Three Nights" è la seconda traccia del lato B di "My War", l'incipit del grunge e dello sludge. L'ho scelta perché rappresenta la mia vita e i miei sentimenti in questo periodo. I want you to feel like you make me feel, now, now, NOW...

Inizia piano come "Scream" e poi sfocia in un sound saint-vitusesco con Rollins che vomita rabbia e odio verso se stesso e tutti... My life is a piece of shit that got caught in my shoe, and I've been grinding that stink into the dirt. Un proto-sludge quasi romantico nella sua disperazione, fino alle urla ferine con cui il gruppo negli anni'80 distruggeva palchi e garage... STICK ME NOW!

A mai più rivederci; non verrò fregato ancora; non ha senso stare da qualche parte se sei uno dei migliori ma nessuno ti riconosce come tale, se ormai è tutto una cricca autoreferenziale che vuole solo farsi bella e tira a campare così. Ho altro nella vita, non perderò più tempo qui. L'ho già detto più volte, ma questa è quella definitiva, ne ho abbastanza di mangiare merda.

La rece è finita, metti 5 l'ha scritta Gate, anzi metti 1, almeno chiudiamo con coerenza.