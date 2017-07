tutto d'un tratto compare questo disco, molto breve, molto semplice quasi banale e mi riempie il sabato mattina.

Sarà la dolcezza Twee Pop e le peculiarità della Sarah Records, un pò Pastels un pò Beat Happening un pò Vaselines; lo-fi state of mind.

Nei coretti di Scorpions posso azzardare di aver sentito i Pixies; sarà la sonno, sarà il vino, ma io mi sento fresco, e voi?

https://hobbiesgalore.bandcamp.com/album/signs-are-rampant