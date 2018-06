Prosegue la mia Vetrina Musicale dei "Belli e Dimenticati", con un’altro pezzo forte da collezione, filtrato “meditatamente” durante il poco tempo a mia disposizione...



In un ipotetico concorso volto a decretare il Musicista più “Genuino”, questo mio Amatissimo, potrebbe posizionarsi, forte delle sue tante sincere passioni non solo musicali, e del suo fattivo impegno politico, umanitario ed ecologista, sul podio dei primi classificati, traguardo idealmente dedicato a chi non mira al successo ad ogni costo, ma spesso occupato da chi vive a forza di compromessi.



Un bel inizio, tanto per andar subito pittoricamente all’essenza di questo “Grande”, qui da Noi così poco considerato, che, alla luce delle sue vicende umane e musicali, meriterebbe da parte nostra una doverosa rivalutazione, in quanto, Artista Genuino e mai scontato, oltre che schivo e libero da facili classificazioni, considerabile uno dei più interessanti e preparati songwriters e guitarists acustici degli anni ’70-‘80.



Poche ed importanti peculiarità che fanno di Lui una persona per bene, dotata di profonda spiritualità e bella umanità, dedito a fa rivivere piacevolmente i propri ideali e sentimenti nelle sue canzoni, così come nel suo impegno non solo musicale.



Leggendario Cantaurore Canadese, nato 73 anni fa, Bruce Cockburn discende ed eredita da una famiglia semplice e gentile un profondo senso etico e religioso, che rispecchia nell’impegno militante per i suoi ideali, ed anche nelle sue ispirate liriche ed armoniose melodie, in cui ritrovi altresì la quieta serenità della sua terra, fatta di silenti paesaggi, grandi laghi e verdi montagne.



Sin dai suoi bei esordi di sei anni prima, si distingue per la completezza ed autenticità della sua proposta musicale, espressa sempre nel modo migliore, come precisa in una sua recente intervista: “il problema principale è di avere qualcosa da dire. Il mio è un discorso a lungo termine e non sono interessato a scalare le classifiche e vendere milioni di dischi”.



Con all’attivo sei prove ben riuscite, pregne di delicate sonorità intimiste e romantiche, in cui eccellono gli Album “Night Vision” del 1973 e “Salt, Sun & Time” del 1974, senza soffermarsi sugli allori creativi, nel 1976 pubblica questo audace "In The Falling Dark", profondo, vario e mai deludente, che resiste tuttora alla prova del tempo, ed include alcune delle canzoni più evocative di sempre, dove lo stesso, distaccandosi dall’iniziale fingerpicking vira verso dimensioni più elettroacustiche, cariche di emozionanti influenze blues e jazz.



In una rinnovata stagione musicale, supportato da un piccolo e riuscito ensemble jazz, con questo formidabile Disco questo Grande aggiunge il tassello, direi, definivo alla sua maturità artistica, proponendo un maturo Folk-Jazz-Progressive d'Autore, che fa da ponte tra i lavori acustici dei primi anni ’70 e quelli più elaborati successivi, in cui alterna scintillanti brani elettrici a semplici e melodiose ballate acustiche, che sarà ben apprezzato sia dalla critica che dal pubblico, senza però giungere alla fama internazionale, specie qui da Noi purtroppo ahimè.



Disallineato dalle più rinomate scuole cantautorali dell’epoca, lo stesso in questo suo lavoro implementa con vigore un rinnovato songwriting fatto di perfette armonie musicali, che inducono sentimenti positivi quali gioia, entusiasmo e positività, lontane dal cerebrale naturalismo semi-malinconico dei primi dischi.



Se poi vogliamo parlarne nel dettaglio, i brani sono tutti parimenti belli, sia le elaborate costruzioni strumentali che le quiete ballate acustiche, tra cui spiccano per armoniosa bellezza nel caso di un “primo” ascolto: l’iniziale “Lord Of The Starfields”, che incede radiosa e coinvolgente, “Vagabondage”, ridente e solare, come un’allegra passeggiata in mezzo al verde, "Silver Wheels", irrefrenabile quanto una road song, "Giftbearer", incantevole e ricca di virtuosi arpeggi, "Little Sea Horse", deliziosa e soleggiante, “Water Into Wine “, insuperabile gemma “solo” per chitarra, ed infine “Gavin's Woodpile” delicata e meditativa per voce e chitarra.

Hi Bruce, mio Amico in 1.000 formidabili ascolti, grazie !!!