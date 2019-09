And last but not least... Do I have to say his name?... Do I have to speak his name?... Do I have to say his name?... In this corner... King of the World... Master of the Universe... Weighing in at 260 pounds... the Big Man, Clarence Clemons!!!!!

Sono le tre del mattino e non riesco ancora a dormire. Ho appena assistito, anzi no, ho appena preso parte con la mia anima e il mio corpo al mio primo concerto di Bruce, proprio nella mia città, Bologna...

Sono passati solo 20 anni da allora, un nulla, sono cresciuta con la consapevolezza che nei momenti bui, quando “mi sento così male che voglio esplodere, esplodere e devastare questa intera città, prendere un coltello e tagliarmi questo dolore dal cuore”. In quei momenti in cui vuoi “Trovare qualcuno che muoia dalla voglia di iniziare qualcosa” e che sappia dirmi vorrei “Soffiar via i sogni che ti devastano soffiar via i sogni che ti spezzano il cuore soffiar via le bugie che ti lasciano solo perduta e con il cuore spezzato […] Hey io non sono un ragazzo, no io sono un uomo e credo nella terra promessa”.

Sognavo di riuscire a parlare a mio padre e riuscire a dirgli “Papa' va' a letto adesso, si sta facendo tardi, nulla di cio' che possiamo dire cambiera' le cose adesso, partiro' in mattinata da Saint Mary's Gate non cambieremmo le cose neppure se potessimo in qualche modo, perche' il buio di questa casa possiede il meglio di noi, e ci possiedono anche le tenebre che sono in questa citta', ma adesso non possono toccarmi, e adesso tu non puoi toccarmi, non faranno a me cio' che li ho visto fare a te. Allora di' addio, e' il giorno dell'Indipendenza, e' il giorno dell'Indipendenza, di' addio, e' il giorno dell'Indipendenza, e' il giorno dell'Indipendenza questa volta”. Poi il sax di Big man apriva la strada alle lacrime... Oggi non riesco ad ascoltarla senza pensare che se c’è un Dio del rock, senza dubbio loro due stanno suonando e ballando insieme.

Se voglio, posso sentire una voce chiamarmi Mary “La porta a rete sbatte, Il vestito di Mary svolazza Come una visione lei danza sotto la veranda Mentre la radio suona Roy Orbison canta per quelli che si sentono soli Io sono tra quelli e tutto ciò che voglio sei tu […] Stanotte cercheremo di raggiungere la terra promessa, Là fuori in attesa come un killer sotto il sole […] so che ti senti malinconica Per le parole che non ti ho detto Ma stanotte saremo liberi Tutte le promesse saranno rotte C'erano spettri negli occhi di tutti i ragazzi che hai lasciato Adesso tormentano questa polverosa strada di costiera Nelle carcasse bruciate di vecchie Chevrolet Gridano forte il tuo nome nella strada di notte La tua toga universitaria è a pezzi ai loro piedi E nella fredda solitudine che precede l'alba Senti i loro motori rombare Ma quando ti affacci sulla veranda si sono già dileguati Nel vento, perciò Mary salta dentro E' una città piena di perdenti E io me ne sto andando per vincere

Oppure quando ero indecisa (o forse no) e lui mi ha detto “Le tue parole parlano di allontanamento Ma le tue parole mentono Perché quando ci baciamo è fuoco”

Il giorno dopo il concerto sono andata alla casa del disco, ho trovato IL bootleg Piece de Resistence del 1978, il tour di Darkness, e l’ho comprato, ascoltato, amato, ballato cantato e suonato, “Perché la notte appartiene a coloro che si amano Perché la notte appartiene a noi”

Da pochi giorni è uscito in digitale http://brucespringsteen.net/news/2019/passaic-9-19-78, si sente benissimo, meglio che sul mio consunto vinile. In quel diluvio bulimico di live che Bruce (o la Columbia) pubblica mensilmente, non fatevi sfuggire questo capolavoro.

Non ricordo chi l’ha scritto, né le parole esatte (Taddi, ma allora stai zitta…), ma ci sono due tipi di amanti del rock, quelli che adorano Bruce Springsteen e quelli che non sono mai andati ad un suo concerto.

“Dici ancora le tue preghiere piccola mia Vai ancora a dormire la sera Pregando che domani, tutto andrà bene Ma i domani si mettono in fila In fila uno dopo l’altro Ti svegli e stai morendo Senza nemmeno saperne il motivo Ti hanno sparato a bruciapelo Sei stata colpita a tradimento A bruciapelo, piccola, sei stata ingannata stavolta Ragazzina, questo è evidente Diritto in mezzo agli occhi, piccola, a bruciapelo Diritto in mezzo alle belle menzogne che ti raccontano Ragazzina, sei caduta ”

Ah, dimenticavo, non tollero che si dica che Western star o Magic, non siano un gran che (è vero), che il boss è stanco (a 70 anni ci sta) che è un pezzo che non sforna capolavori (lo so), ma chi altri è riuscito a creare pietre miliari per oltre 30 anni?