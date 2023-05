Film sincero ed ispirato, dedicato alla giovinezza ed alla successiva vocazione di Madre Teresa di Calcutta, passando per ambientazioni e situazioni a noi apparentemente lontane e come un po' esotiche ma ben curate e descritte e che alla fine si tengono e procedono così come noi dovremmo. Una ventenne Margaret Mazzantini tra le protagoniste di questa bella storia [ed un grazie a Fuori Orario / Cose (mai) viste].