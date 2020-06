Area sponsor. La vedono solo gli utenti non registrati.

Mi sono visto GOTHAM

Sono 4 serie da 22 puntate ciascuna da 40-45 minuti a puntata una roba che non finisce mai. Su internet dice che sono 100 puntate e 5 stagioni ma su Netflix ce ne sono 4 e finisce con lui che capisci che sta per diventare bat-man.

La prima serie è fica con gli scontri tra le bande che governavano GOTHAM i doppi giochi i colpi di scena i personaggi.

C’è Falcone che è il boss più potente, poi c’è Maroni che è il numero due, c’è Fish Money che è una donna negra fichissima e cattivissima e poi c’è Osvald Cobblepot che è il PINGUINO che all’inizio è un porta ombrelli, tutti bravissimi.

GOTHAM racconta di sè quando Bruce Wayne era un bambino che gli ammazzano i genitori e quindi vediamo lui che piano piano cresce e vive con Alfred il suo maggiordomo, mentore, tutore, padre putativo e schiavo.

Poi c’è il tenente Gordon da giovane che è integerrimo e indistruttibile ed è forse il vero protagonista ma non è un grande attore, il suo collega più anziano è più bravo. Vediamo anche la genesi de l’enigmista e anche questo è tutto molto fico.

Dalla seconda serie in poi inizia a diventare una puttanata ma ormai sono dentro e poi non ho nulla da fare. Nella seconda serie cominciano ad arrivare i matti, i mostri, i mezzi super-eroi cattivi, il manicomio criminale gli esperimenti genetici, i mutanti, gente morta che risorge.

Poi peggiora sempre più è incredibile, a un certo punto arriva uno che c’ha mille poteri fa un macello è cattivissimo c’è tutta una storia dietro che lui odia gli Wayne. È una cazzata micidiale ma ancora ancora si fa guardare ma no è una cazzata ah per dio se lo è ma ho continuato.

Quindi vado avanti e piano piano arriva joker che è un ragazzino ma già fa i macelli ma poi muore ma poi lo riportano in vita e qua e là.

Tremila sparatorie, tremila incongruenze narrative, risolvono i casi in due minuti vanno arrestano ammazzano sparano sono nei guai ma se la cavano sempre (questo è Gordon).

Insomma è ridicolo oltremodo ed il fiore all’occhiello delle puttanate indifendibili è che il giovane attore che interpreta Bruce Wayne è un CANE MALEDETTO. Ti fa venire il nervoso per quanto fa cacare a livello recitativo, pazzesco. Una figura chiave della serie e volendo quello che dovrebbe essere il protagonista è una merda senza appello. E tutti i dialoghi col maggiordomo zerbino Alfred che lui ha il trauma che lui non sa che fare e qua e là è di una noia mortale non vedi l’ora che facciano vedere il pinguino e l’enigmista perché loro sono bravi. E poi c’è pure cat-woman da piccola che è una ragazzina pure lei ma è bravissima infatti ha vinto pure un premio ed è bellissima e anche di più quindi pure quando c’è lei scorre bene.

Ad un certo punto arriva pure un uomo-demone che ha 2000 anni e c’ha troppi poteri ma l’attore che lo interpreta è un coglione anonimo (almeno quello di prima con mille poteri mezzo demone pure lui era bravo). Questo è più potente ma fa schifo e non si capisce bene che vuole manco ve lo sto a dire.

Comunque tremila personaggi tremila colpi di scena ma solo la prima serie è credibile dopo diventa una caciara demenziale fatta male pupazzona e sciatta ma con qualche guizzo ma ormai è un delirio e intanto Bruce Wayne cresce (la serie è durata 5 anni) diventa un ragazzo ma è sempre un attore-cane una cosa pazzesca. E poi finisce che capisci che lui diventerà bat-man ma non te ne frega troppo un cazzo, avresti voluto che lui morisse male ma tanto lo sai che non muore mai.

Sarebbe due stelle ma ne metto tre perché la prima serie è fica e per convincermi che ho fatto bene a vederla (NOT).

C’è qualche altro scemo che ha avuto il coraggio di guardarla tutta?