Un distillato di depravazione mozzafiato. Che ne sarà di me?

Riffoni e terrore industrial: menti malate di in un triplo CD.

Pestavano giù duro anche quando non si chiamavano ancora così, ma Darkness e prima ancora Abomination. E i loro demo-tapes giovanili, qualche anima bella li ha raccolti tutti insieme, per la gioia del sottoscritto.

Metto sù il demo dei Brutality, quando la notte insonne richiama brutti pensieri. Anche l'emicrania mi mandano via, Larry Sapp e soci...

Dovevo prima o poi affrontare, cari amici, questo momento. Non funzionava nemmeno internet, fino ad oggi.

The Demos

