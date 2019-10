Questa DeRecensione di Il primo premio si chiama Irene è distribuita da DeBaser con Licenza Creative Commons Attribuzione - Non commerciale - Condividi allo stesso modo 4.0 Internazionale . Può essere parzialmente o totalmente riprodotta, ma solo aggiungendo in modo ben visibile il link alla recensione stessa su DeBaser: www.debaser.it/carlo-frajese/il-primo-premio-si-chiama-irene/recensione

Sia il film che il disco originale sono piuttosto difficili da reperirsi sul web. Ricordiamoci comunque che siamo negli anni '60 con un pubblico italiano ancora molto conservatore e pudico in fatto di sessualità. L'argomento centrale del documentario verte infatti sull'analisi dei rapporti all'interno di una comunità aperta e sulle conseguenze che queste dinamiche hanno nell'educazione dei fanciulli, oltre ad affrontare altri temi quali i Contact Clubs e i matrimoni tra omosessuali, che in Danimarca già venivano consentiti.

il M° Frajese ci propone un lavoro che mescola una serie di brevi brani che vanno dall'easy listening alla classica, passando per degli intermezzi beat, il tutto trattato dalla sua orchestra che spande qua e là tocchi di jazz in stile Giorgio Gaslini.

Il presente lavoro fa da colonna sonora del documentario omonimo, girato nel 1969, in stile mondo-movie, da Renzo Ragazzi e il cui titolo trae spunto da una notizia di cronaca, un fatto realmente accaduto durante quegli anni in Danimarca. Irene è, infatti, una infermiera danese che ebbe l'idea di offrirsi quale primo premio ad una lotteria, tutto compreso...

