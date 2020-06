Questo è uno tra i miei 3 album preferiti dei Cattle Decapitation (e probabilmente è anche tra i primi 10 in generale) e secondo me è un capolavoro. Ci sono poche cose che non quadrano: la produzione è molto scura e la chitarra ha un suono molto particolare, la batteria è ancora molto alta nel mix (anche se meno del precedente "To Serve Man") e la voce è talvolta un po' ripetitiva. Il resto è perfetto, i riff ci sono (e sono davvero speciali) il basso si sente (anche se non sempre come vorrei) e la voce... Be' la voce di Travis è impossibile. Nessuno è mai riuscito a replicarla e nessuno ha mai avuto una così grande capacità di variare (che dimostrò soltanto negli album a seguire) e nessuno è mai riuscito a passare da un growl così profondo a uno Scream così ficcante in così poco tempo. I testi sono violenti e confermano la intenzioni dei nostri: la razza umana ha già sbagliato troppe volte ed è ora che paghi pegno. Probabilmente dimostrarono tutta la loro voglia di sperimentare a partire dal successivo "Karma.Bloody.Karma" anche se questo disco rimane un masterpiece del metal moderno. La finale Lips & Assholes riprende i rumori di un mattatoio per ben 9 minuti e ti fa schierare prontamente dalla parte dei Cattle, riuscendo ad aggiungere un pizzico noise e sperimentale ad un disco già piuttosto rumoroso. La copertina, infine, mostra una mucca che defeca pezzi umani e rappresenta appieno la depressione e la cattiveria presente in quest'album. Ovviamente fu prontamente censurata.