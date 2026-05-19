Copertina di Chris Farlowe Stormy Monday - The Blues Years 1985-2008

Chris Farlowe
Stormy Monday - The Blues Years 1985-2008

Fratellone

• Voto:

  • Voti: 5
  • Media: 5,00
  • DeRango™: 24,10
  • Commenti: 7
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Per appassionati di blues, collezionisti, fans di chris farlowe e curiosi della storia del rock inglese
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LA RECENSIONE

Nelle note di copertina che accompagnano "The Beginning…", c’è scritto:

"Suonavamo ovunque solo per l'adrenalina e fu durante uno di questi concerti che incontrammo un ragazzo molto giovane di nome Jimmy Page, a cui piaceva la mia band e il mio chitarrista Bobby Taylor. Jimmy suggerì di registrare un album demo della band, così prenotò lo studio RG Jones a Morden, Londra, e ora, dopo 56 anni il disco sta per vedere la luce del giorno (2017). Fu il primo lavoro come produttore per il giovanissimo chitarrista Jimmy Page, prima ancora di formare quella buffa band con il nome di un dirigibile…

Nella band di Chris alla batteria c’era un tale Carl Palmer (futura “P” di EL&P), ma successivamente fu chiamato nella band The Crazy World Of Arthur Brown. Chi posso reclutare ora nella band gli chiese Farlowe a “P”, il quale essendo di Birmingham gli suggeri il suo concittadino John Bonham. Detto fatto, però hanno suonato insieme solo un paio di mesi, perchè poi John ricevette la chiamata da Robert Plant.

Praticamente mezzo dirigibile ha cominciato con Chris Farlowe.

Classe 1940, Chris, oltre a farsi scappare dalla band alcuni componenti bravini (o almeno che si impegnavano), ebbe un ulteriore “successo” rifiutandosi di incidere “Yesterday”, reputata troppo morbida per la sua voce. E’ andata proprio così: ciao John, ciao Paul, mi dispiace ma il vostro brano non è adatto alla mia voce, inoltre credo che difficilmente diventerà un successo.

Ha sfanculato la sua fortuna! Della serie, l’importante è cominciare con il piede giusto, visto che ad oggi, il brano è il più …... (aggiungete un aggettivo superlativo a piacere) e che sicuramente lo avrebbe fatto diventare ricco e famoso.

Il nostro non demorde, impara la lezione e quando gli si presenta l’occasione di incidere "Out Of Time" che è uno dei pezzi migliori di "Aftermath" non se lo fa ripetere due volte. La canzone ha il potenziale per diventare un singolo di successo, nonostante il testo sia un po’ forte. Nel giro di qualche mese il brano diventa effettivamente un enorme successo per Chris Farlowe, che approda giustamente al primo posto della classifica britannica.

Con queste premesse tutti ora vi aspettereste un profluvio di elogi da parte mia di questa antologia di ben tre cd.

Invece no, brevemente vi dirò che il primo cd è più che piacevole, un blues leggero e scorrevole, ottimo come sottofondo per qualche festa a cui noi VDM partecipiamo quando in tv su rai storia non c’è nulla di interessante. Il secondo cd è assolutamente prescindibile, tranne Sitting On Top Of The World con alla voce Van the man, co-autore del pezzo (brividi!) . Nel terzo ed ultimo ciddi vi sono incisi brani dei concerti tenuti in giro per il mondo dal 1985 al 2004. Che dire … molto blues, brani non sempre gradevoli, alcune gemme qua e là. Se potete ascoltatevi Out of time, Thrill is gone e Chris shuffle. Ah, dimenticavo lui ha una gran voce.

Forse vi chiederete il perché di questa recensione da 6-/10. Mah, onestamente non lo so, trovo noioso vedere usate solo 4 o 5 stelline, credo ci voglia un VDM Doc ad avere il coraggio di usare due stelline e metterci la faccia, le ginocchia, le milze (ne ho due!) e tutto il pancreas.

Orvuar

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Riassunto del Bot

La recensione affronta tra ironia e aneddoti la raccolta blues di Chris Farlowe. Lodando qualche traccia e la voce dell’artista, l’autore evidenzia anche scelte discografiche discutibili e bassa coerenza qualitativa tra i tre CD. L’ascolto è consigliato solo per alcuni brani.

Tracce

01   Chris Farlowe & The Thunderbirds Studio Recordings 1985-1986 (00:00)

02   Chris Farlowe Studio Recordings 1991-2008 (00:00)

03   Chris Farlowe Live 1985-2004 (00:00)

04   I Ain't Superstitious (00:00)

05   (Standing On) Shakey Ground (00:00)

06   Into The Night (00:00)

07   Starting All Over Again (00:00)

08   Lonely Eyes (00:00)

09   One Night Stand (00:00)

10   Ain't Got No Money (00:00)

11   I've Been Born Again (00:00)

12   Never Too Old (00:00)

13   End Of The Line (00:00)

14   I Stayed Away Too Long (00:00)

15   Gambler's Blues (00:00)

16   Man Of The World (00:00)

17   Them That's Got (I Ain't Got Nothing Yet) (00:00)

18   Ain't No Love In The Heart Of The City (00:00)

19   It's All Wrong (00:00)

20   Key To My Kingdom (00:00)

21   The Thrill Is Gone (00:00)

22   Watch Your Step (00:00)

23   All The Way Lover (00:00)

24   Rock And Roll Soldier (00:00)

25   A Matter Of Time (00:00)

26   Ain't No Big Deal (00:00)

27   Lonesome Whistle (00:00)

28   As Long As I Can See The Light (00:00)

29   Sitting On Top Of The World (00:00)

30   It Should've Been Me (00:00)

31   So Hard To Get Along With (00:00)

32   I Only Have Love For You (00:00)

33   That's Why Lovers Have The Blues (00:00)

34   Fog On The Highway (00:00)

35   Livin' It Up (00:00)

36   Blues Anthem (00:00)

37   I Want To Do Everything For You (00:00)

38   Private Number (00:00)

39   All Or Nothing (00:00)

40   Glory Bound (00:00)

41   Gangster Of Love (00:00)

42   Cry To Me (00:00)

43   Trouble (00:00)

44   I Don't Want To Sing The Blues No More (00:00)

45   Shakey Ground * (00:00)

46   Chris' Shuffle * (00:00)

47   Ain't No Love In The Heart Of The City * (00:00)

48   Satisfy Susie ** (00:00)

49   Going Back To Louisiana ** (00:00)

50   (I've Been) Born Again ** (00:00)

51   Lonesome Road (00:00)

52   Stormy Monday (00:00)

53   All Or Nothing (00:00)

54   I Think It's Going To Rain Today (00:00)

55   Easy As That (00:00)

56   Out Of Time (00:00)

57   Handbags And Gladrags (00:00)

58   Thrill Is Gone * (00:00)

Chris Farlowe

Cantante R&B, blues e soul inglese, nato a Islington (Londra) nel 1940. Guida dei Thunderbirds, raggiunse il n.1 UK nel 1966 con Out of Time. In seguito fu vocalist con Colosseum e Atomic Rooster, rimanendo una voce di riferimento del blues britannico.
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