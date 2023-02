Tassista molestato da un passeggero: voleva violentarlo. Preso un brasiliano.

Il tempio buddista chiuso per droga: tutti i monaci positivi al test.

Vede la moglie struccata per la prima volta e la denuncia per frode.

Scomparso da 12 giorni, ritrovato congelato nel freezer di casa.

26enne fa 10 bambini con 9 donne conosciute su facebook. Ed è gay...

Sposato con bambola gonfiabile da 4 anni.

Baciano coccodrillo per essere assunti, azienda testa futuri dipendenti.

Cane mangia padrone morto da un mese, trovato mentre rosicchia l'osso del femore.

Spalma salsa piccante sulla fidanzata e tenta di cuocerla in forno.

Agnello trovato in un bordello, non se ne conosce il motivo.

Invia sosia al test di paternità per non riconoscere il figlio.

Decide di non suicidarsi più perché il fiume è troppo inquinato.

Si spara sul piede per capire come ci si sente.

Denuncia attrice perché lo fissava da dentro il televisore durante serie TV.

Annuncio di lavoro in Arabia Saudita: cercasi boia per decapitazioni.

Chiama la polizia per denunciare la moglie perché gli ha rubato la cocaina.

Sterco di cavallo in vendita online, il servizio si chiama Shit-Delivery. Eventuale spedizione a terzi inclusa.

Zoo cinese inserisce i visitatori dentro le gabbie e gli animali fuori.

7 studentesse tornano a casa incinte dopo una gita scolastica di 5 giorni.

Arrestato dopo aver provato a sparare alla luna.

Tokyo, si cerca uno spruzzatore di urina seriale.

Trova un preservativo nella zuppa di anelli di calamari.

Morsa mentre sta sul wc da un serpente sbucato dalla tazza.

Donna dichiarata morta si risveglia e cerca di fuggire dall'obitorio.

Profilattici ripieni di cocaina spediti al Vaticano.

Coll'irritante sottofondo di questa "mezza slabbrata" inesecrabile escatologica scrausa accozzaglia esposta sotto forma di disco, potrei continuare all'infinito con queste facezie dell'essere umano dove le verosimiglianze creano un vortice fattoriale fake che per un attimo ci fa credere alla notizia. Non vi preoccupate, la realtà supera sempre l'immaginazione: avranno fatto senz'altro peggio con sfumature assurde che non possono essere riportate, dove la musica dei Chrome rafforza il crollo di tutte le certezze assemblando un collage di mostruosi schizzi fecali incollando un buco di culo al posto della bocca.

Ma dove la notizia si sforza di portarci nel credere che veramente sia andata così come la raccontano, i nostri scoppiati musicisti (coscientemente disadattati) fanno l'operazione contraria: visualizzano l'osceno della realtà, aka verità, che tutti riconoscono ma che solo pochi sono in grado di accettare. Il risultato è, come la verità, uno solo: lemniscata ÷ lemniscata.

E su quei lidi indeterminati non c'è neanche più voglia di un sano revisionismo e mistificazione spinta, ci si lascia trapassare da questo stallo apocalittico e con una comunicazione specchio ci bucherellano a dovere non stimolando farlocche redenzioni, basta tradurre i titoli delle zombie "canzoni". Insomma il Mondo Freak per paradosso diventa quella normalità silente che alla moltitudine è insopportabile perché si avvicina alla noia del paradiso: il disgusto bisogna saperselo conquistare, mica facile.

E allora l'anelito al bicazzomonopalla, Aperol Spritz, fare carriera, giocare a golf e tutto quel "fluido" cloaca impiastrato di viagra che ci circonda col suo discriminante fair play plutocratico, diventa qui una bestemmia sacrosanta dove si perculano roboticamente le debolezze del veicolo biologico accompagnato dal suo ego e vanità che infiammano la dannazione nello stare dentro del credere nel libero arbitrio.

Meno male che qui gli angeli (sporchi), che rispondono al nome di Damon Edge & Helios Creed, non cantano né suonano melodie infarcite di falsi racconti di buoni sentimenti, destinate a fare venire il latte alle ginocchia a (pochi) bastardi illuminati, ma demenzializzano alla grande, con "concrète" bordate ciniche di disarmonia rassicurante, l'inganno dell'esser qui: è tutta 'na Cambogia di (di)sgraziati con le ali bruciacchiate, vivaddio.

"Per i casi di esposizione involontaria è importante la prevenzione mediante l’utilizzo di dispositivi di protezione che impediscano qualsiasi contatto tra i Chrome e l'organismo, previo alterazione del materiale genetico". Di contro c'è da divertirsi un botto per chi è allenato all'avvelenamento spinto, e quell'aria di chi non ha voglia di fare un cazzo e fa solo casino fa naufragare la malsana voglia di dare una funzione a tutto regalando a tutti croniche dermatiti con edemi.

Nel senza tempo i musicisti ti mandano nolentemente a fare in culo senza fronzoli con la loro post fricchettona cromoterapia sonora. Dei veri amici. E per concludere (ma anche no) il baccano proto industrial acid experimental punk imbastito evolve in sparizione nella non accettazione dei più che siamo merda... e merda torneremo.