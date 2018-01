Quanto sei languida Clairo, forse ti amo un pò. Nel Massachusetts non sono sottili, ma da quel fine spiraglio emetti un dono davvero imperfetto: non sei sirena, non sei fatale.



Sei una Lolita 2.0.



La tua cameretta che ancora puzza d'adolescenza, il tuo viso da bambina e quei 19 anni, quei soli 19.

Le tue lentiggini in bassa fedeltà e la drum machine di primo pelo, la chitarra costantemente crunchy, dove vivi?



Cosa penserebbero i Built To Spill della tua cover di Twin Falls?

Cosa?

Co..

Claire Je T'aime.



https://clairecottrill.bandcamp.com/album/brains-a-bus-station