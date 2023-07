Claudio Milano è uno sperimentatore, compositore e musicoterapista italiano. Ha da sempre lavorato sulla voce usata (seguendo in questo la lezione del grande Demetrio Stratos) secondo tutte le sue possibilità. Ha esplorato, fra i vari stili a cui si è approcciato, anche il canto difonico tibetano e vietnamita e l’improvvisazione. Siamo di fronte a tutti gli effetti ad un artista a 360 gradi. La sua proposta non è certo adatta per tutte le orecchie: siamo infatti nel campo della musica di ricerca e di avanguardia, una musica che spesso non viene capita dal pubblico in quanto troppo ostica. Ammetto poi io stesso ho di solito delle difficoltà a rapportarmi a dei dischi per sola voce. Tuttavia devo dire che questo disco dal vivo intitolato “ManifestAzioni live 2011-2023” ha il dono, pur nel suo essere colto, di una certa fruibilità. Le registrazioni provengono da concerti tenutisi tra il 2011 e il 2023 in Italia e Francia ed è stata scelta tra una vasta mole di materiale. Quel che caratterizza queste composizioni è uno spirito libertario che unisce antico e moderno. Sono molte le lingue usate in questo contesto fra cui italiano moderno e medievale, tedesco, latino, greco, francese antico dalla pronuncia distante da quella odierna, gaelico, lingua friulana contemporanea e patriarchina, dialetto siculo e grammelot.

Nella prima traccia troviamo, fra i musicisti, gente del calibro di Walter Calloni, Paolo Tofani e Ares Tavolazzi (Area). E in effetti rivive qui lo spirito di Demetrio Stratos grazie anche alla voce Claudio Milano: le sonorità sono un aggiornamento del suono degli stessi Area. Davvero un momento emozionante. Troviamo anche il celebre arpista Vincenzo Zitello: quest’ultimo poi, assieme allo stesso Claudio Milano e a Paolo Tofani, è protagonista di “Nostro padre ci aspetta”, un toccante omaggio a Claudio Rocchi. Nel secondo cd l’artista si cimenta invece con il progetto NichelOdeon nella traccia “Surabaya Jhonny” con musiche di Kurt Weill/Bertolt Brecht. Credo che gli appassionati di prog più’ aperti troveranno pane per i loro denti durante l’ascolto di questo disco. “ManifestAzioni live 2011-2023” rappresenta, nel complesso, la summa della carriera di Claudio Milano, un artista coraggioso che meritava indubbiamente una celebrazione della sua arte. La versione digitale contiene anche un altro omaggio a Claudio Rocchi. Disponibile su Bandcamp: https://claudiomilano.bandcamp.com/album/claudio-milanos-end-friends-la-bobina-di-tesla-manifestazioni-live-2011-2023.