Sono passati più di 30 anni...lo ascoltavo erano 4 tracce... 4 sogni diversi, non musica che somiglia a sogni che evoca sogni ma proprio sogni in carne e ossa ..ehm...chitarra e voce :)

L' ho riascoltato di recente... che potenza! Il ricordo di me ventenne mischiato ai sogni!

Lacrime ricordi sogni

