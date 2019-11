salve a tutti prima recensione su debaser inziando come si dice "col botto" Coen Bais quest'artista olandese ,poco conosciuto in Italia ahime' merita un doveroso plauso per averci regalato un album dai sapori intensi e delicati allo stesso tempo, le note del sax sparse qua e la' spargono emozioni cosi' particolari che pochi dischi sanno dare. Questo Socu di Coen Bais avra' il privilegio di farvi innamorare al primo ascolto, ma per onesta' devo avvertirvi che non sara' assolutamente facile reperirlo nei normali circuiti e chi ci riuscira' avra ' per le mani un gioiellino da far apprezzare a tutti gli amici . con sincerita' sempre il vs. Francoblu. grazie per l'attenzione.

