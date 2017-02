Brutta bestia l'età che avanza, credetemi!

Questa mattina ho letteralmente ribaltato la mia ordinata collezione musicale per cercare l'album "Jane Doe" dei Converge; non sono riuscito nell'intento. L'avrò forse prestato a qualcuno? L'avrà preso mia figlia? E chi può dirlo... Ho tirato cristi e madonne a lungo. Infine mi sono calmato, trovando conforto nell'ascolto di questo split EP.

Converge e Napalm Death che si incontrano; immensa reciproca stima tra le due band con in programma da tempo la pubblicazione di un qualcosa insieme. E nell'Agosto del 2012 il dado è tratto.

Non serve nemmeno un titolo al lavoro; non ne hanno bisogno. Come non serve da parte mia una benchè minima presentazione di queste leggende dell'estremismo. Due brani a testa per otto scarsi minuti di totale caos fuori controllo.

Sono i Converge con "No Light Escapes" ad aprire le macabre danze; CINQUANTADUE secondi sadici e cruenti. La voce allucinante di Jacob viene sorretta, nelle sue psicotiche urla, dal lavoro triturante degli strumenti. Un brano urgente e nevrotico che sembra finire in un nanosecondo da tanto frenetico nelle sue movenze. Si prosegue con una cover dei seminali Entombed; trattasi del brano "Wolverine Blues" che si avvale della collaborazione canora, tra gli altri, di Aaron Turner (Isis) e Tomas Lindberg (At The Gates): inaudita violenza che supera l'originale. Da PAURA.

La replica dei padroni del Grindcore non si fa attendere; i Napalm Death la mettono come sempre sulla furia esecutiva, andando ad imbastardire il loro sound con abbondanti inserti Hardcore. "Will By Mouth" e l'appena più controllata, ma sempre terrificante, "“No Impediment To Triumph (Bhopal)” sono due pugni in faccia che fanno malissimo. Siamo alle "solite": il growl sotterraneo di Mark, il basso martoriato di Shane, la chitarra schizoide di Mitch e soprattutto il lavoro inumano alla batteria di Danny. Da PAURA al quadrato.

In conclusione: di pochissimo ma l'amichevole sfida vede l'affermazione dei Napalm Death. Nemmeno i Converge, che comunque sono una band per me di altissimo livello, possono competere e tenere il passo degli inglesi...SIEGE OF POWER...

Astenersi nell'ascolto i deboli di cuore.

Ad Maiora.

