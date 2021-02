Con "Aimless Arrow" cominciava quell'opera intitolata "All We Love We Leave Behind"... correva l'anno 2012.

Marzo 2020, inizi della pandemia di COVID-19.

I Converge rilasciano "Endless Arrow" su Bandcamp, gratis, ed è proprio un remix sperimentale di quel grande brano che ho citato poco fa. 31 minuti.

31 minuti è la durata della catarsi, dell'esperienza extracorporea. Dipende dai punti di vista.

Questa traccia per me rappresenta il mix astrale dell'intero catalogo dei Converge, non solo quel brano. Un mix che apre le porte di ogni strato del pianeta fino al nucleo, che a sua volta apre le porte ad un buco nero. Angelico cataclisma sonoro.

Pseudo-zot, se vogliamo, proprio come questa freccia che viaggia sempiternamente attraverso gli universi. Imperitura.