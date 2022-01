Provate a cimentarvi in composizioni quali la terremotante "Melting Point", la cadenzata "Without Mouth" o la straziante "Hypospring" e, poi, ne riparleremo!

I Jesus Lizard, in questo specifico caso, sembrano essere l'influenza più importante. In particolare quelli di "Goat".

Nel secondo "Worth Mentioning", invece, l'approccio è più maturo ma non meno abrasivo.

Finalmente torno a parlare di un piatto ricco e vicino ai miei gusti. Certo, non si tratta dei Nasum o di Merzbow, ma l'energia e il rumore qui non latitano!

