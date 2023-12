In un'epoca avvolta nell'occulta penombra dei tempi immemorabili, In Menstrual Night svela la sua essenza come un arcano grimorio di spettralità industrial-ambient, un'opera visionaria plasmata dall'oscura alleanza di Steven Stapledon di Nurse With Wound e David Tibet, custodi delle entità sonore oscure. Originariamente emerso come un'antica reliquia musicale in un'edizione estremamente limitata, l'album segue il formato delle "due tracce laterali di spettralità industrial-ambient" di Nature Unveiled. Tuttavia, qui la collaborazione trascende il mero titolo, immergendosi in un regno ignoto in cui sogni agonizzanti e voci udite tra le ombre ospedaliere si fondono come fili invisibili di un destino occulto.

"Sucking UP Souls" è un mosaico sonoro disperato e solitario, ma stranamente avvolgente. Sussurri incomprensibili, voci infantili e varie melodie e suoni si intrecciano, creando un'esperienza sonora indubbiamente inquietante. Deve essere ascoltato in solitudine e in cuffia mentre "To Feed the Moon" spinge i confini della percezione con campionamenti che si torcono sotto una percussione ipnotica e fragorosa. "In Menstrual Night" risuona come il lamento delle anime tormentate, un grido di frustrazione da parte di coloro che non possono trovare pace nemmeno nella morte.

Tuttavia, in contrasto con le tempeste sonore dei predecessori Nature Unveiled e Dogs Blood Rising, In Menstrual Night si presenta come un viaggio più placido. Le onde sonore serpeggiano con una maestria quieta, e le sfumature più sottili emergono con eleganza, come se l'oscurità avesse trovato rifugio in cui danzare con passi più lenti, rivelando un lato più pacato e contemplativo dei Current 93. In questo equilibrio tra intensità e quiete, il disco si distingue come una tappa affascinante nella loro evoluzione musicale, una dimora in cui le ombre si manifestano con un rituale più delicato, ma altrettanto avvincente.