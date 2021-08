Go già imaginà eł futuro deł reghetò: na diłatasion in stiłe vapor co mi łà a stravacarme sul sofà e a fumarme na caneła con un butujon de crinton; aa, goderseła in muso ai veci, scatararghea in un ocio tuta ła rabia dei bociarazi.

Ze veramento trist parlar de na canson cusita decadente e fija dei so temp; un vodo pneumatego da far impałidir i foghi del redentor, eł panevin de Arcade, Bepineto piromane fioł deła vaca dea Bruna stornea.

Pedo del reghe, pedo del metà, pedo anche del bruzor de cul dopo ver magnà sałado picante, Merlot e na sberla de Asiago beło fresc comprà al marcà da cheł mona de Toni formajea tut drento a do fete de Pan rustego comprà da Nane brustołon.

Me ricorde i fioi in discotega che i zoca con sta canson in łevar, me ricorde a me sołitudine, 'bandonà neł desio deł me cor.

Ze amaresa, ma come eł sol torna sempre indrio, anca ła fełisità ga albergà da novo drento mi.