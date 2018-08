Nelle prime pagine di questo romanzo ci sono subito 6 morti e per i miei standard posso dire che inizia nel migliore dei modi. In realtà non ci sono 6 cadaveri ma una composizione macabra di 6 parti del corpo: la testa, il busto, le due braccia e le due gambe Questo corpo, ribattezzato dalla polizia Ragdoll, bambola di pezza, viene trovato vicino all'appartamento dell'investigatore Wolf. Wolf era conosciutissimo dall'opinione pubblica per la sua spietata ricerca di un assassino che violentava e bruciava le sue giovani vittime. Wolf era riuscito ad incastrare il presunto Killer ma durante il process, invece che ricevere una condanna esemplare, venne liberato per mancanza di indizi. L'epilogo del processo fu devastante per Wolf. Si gettó contro l'imputato per ammazzarlo e le guardie per bloccarlo gli ruppero un polso. Finì in prigione temporaneamente. Si, solo per pochissimi giorni perché l'imputato era il vero assassino, ed approfittando della libertà, compì l'ennesimo efferato delitto. Però stavolta colto in flagrante. Wolf libero e Killer in prigione. Wolf non si dà pace perché malgrado tutti i suoi sforzi non è riuscito a salvare la vita all'ultima ragazza uccisa. Non c'è tempo per la depressione perché questo nuovo cadavere composto da 6 corpi diversi con un abbraccio indica proprio il suo appartamento Qual è il messaggio di questo nuovo serial killer? Facile da intuire. La moglie di Wolf riceve una busta anonima con un elenco di persone che verranno ammazzate nelle prossime settimane. Il primo della lista e sindaco di Londra e l'ultimo è proprio Wolf.

Oh Jesus Che bel romanzo! Ovviamente non sono ancora arrivato alla fine altrimenti non ci sarebbe gusto nel parlarne però vi anticipo la fine del sindaco il capo della polizia di Londra aveva portato il suo caro amico d'infanzia, ora primo cittadino della capitale Britannica, all'interno della centrale. Il posto più sicuro di Londra. Invece no. Evito di proseguire. Non voglio togliervi la sorpresa nella lettura di questo bel libro. Ora smetto di recensire e continuo a leggere visto che sono già arrivato a metà.

Buona lettura

