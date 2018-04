Uscira' il 22 giugno 2018 l ennesima riedizione dell album di maggior successo della piu piccola delle sorelle Minogue ( Dannii ), "Neon nights" che celebra quest anno 15 anni e viene rilasciato in doppio cd e per la prima volta anche in vin

Era il lontano 2003 quando Dannii Minogue supero' di gran lunga Madonna (American life), Britney Spears (In the zone) e persino la sorella Kylie MInogue (Body Language) sfornando il suo quarto disco di inediti con dei successi mondiali, hits da discoteca e innumerevoli premi musicali.

Andando per gradi , Dannii nel 2001 (dopo svariati anni di silenzio) viene chiamata da Dj Riva per cantare sulla base di "who do you love now?", singolo che esce a fine anno e diventa una numero uno in tutto il mondo; e' un ritorno in grande stile della Minogue piu piccola che firma un contratto con al London records per vari dischi. " put the needle on it " e' il singolo che esce nel 2002 dai suoni urban retro anni 80, mentre nel marzo 2003 esce " i begin to wonder " ( singolo ) e l intero progetto "neon nights " .

"neon nights " contiene 15 tracce , scritte e prodotte da Dannii MInogue con vari artisti e djs internazionali della scena dance. Un album retro anni 80. con atmosfere urban , rap e electro pop. Grazie ad alcune hits del passato che vennero remixate con il presente , Dannii minogue creo' dei bootlegs ( successivamente nel 2005 Madonna fece lo stesso con gli Abba e con il suo famosissimo Hung up ).

Nel 2003 usci' anche un quarto singolo " don t wanna loose this feeling " remixato appunto con Into the groove di Madonna ( Dannii fu la prima artista a cui venne permesso di usare basi di madonna per un suo singolo ).

Nel 2009 per i fans usci una versione deluxe del disco , con foto rare, b-sides, bonus tracks.

Nel 2018 uscira' per la prima volta il vinile del disco con foto e anche una nuova versione cd per celebrare 15 anni di questo successo.