“Ti ho mai detto qual’è la definizione di follia?

Follia è… fare e rifare la stessa cazzo di cosa, ancora e poi ancora sperando che qualcosa cambi.

Questa è follia."

Tanti sono i misteri dell'universo. Tra questi c'è il fenomeno Dark Polo Gang, un gruppo di laureati romani che un giorno ha deciso di fare musica.

Prima di tutto: se non conoscete la gang siete dei BUFU perchè vi perdete ancora nel progressive. Secondo, il loro mixtape più bello è The Dark Album, il che dice molto su di loro.

E sarò onesto: da quando è uscita Spezzacuori la mia curiosità sul progetto è aumentata: i mesi passano e l'hype cresce, contemporaneamente il gruppo diventa ufficialmente un meme.

Se avete instagram dovreste dare un'occhiata alle loro pagine ufficiali per capire che la loro intera esistenza è una sorta di universo parallelo, dove regna l'erba e gli slogan nelle loro canzoni ("la gang non si infama", "triplosette siamo la mafia", "la tua tipa vuole solo me", etc...). Almeno c'è Tony Effe che insegna i valori morali ai ragazzini.

E chi dice che non fanno rime non hanno sentito le bellissime filastrocche di Wayne Santana, senza dubbio il più effemminato dei quattro (anche se scegliere è dura). Ovviamente il Principe Pyrex è il più bravo, forse perchè non canta mai. Dark Album a parte.

La notte del 23 giugno è ufficialmente l'anno zero per tutti i piskelletti dark: finalmente, dopo mesi di attesa esce il benedetto Twins, il primo album ufficiale. Io, che in estate non dormo un cazzo, l'ho ascoltato, e per completare in bellezza questo evento farò un TRACK BY TRACK sull'album. E sono QUINDICI BELLISSIME CANZONI DI DUE\TRE MINUTI CIASCUNA.

Premessa: le basi sono di Sick Luke, uno che sa fare il suo mestiere. A tutti i beatmaker, evitate di ascoltare Twins troppo a lungo; l'odio per le basi sprecate potrebbe crescere a dismisura!

Dunque, iniziamo belli freschi con Caramelle. Un bijoux di melodia (la tipa intonatissima) e rime (quando c'è wayne non ci sono cazzi per nessuno): In poche parole le caramelle sarebbero la droga e la tipa le spaccia "alle amiche della gang".

Skkrt

Sexy Gang: "la tua tipa è innamorata di me", peccato sia single :)

Marilyn Manson: per 2 minuti e mezzo:

"Do una costola alla gang, sono Marilyn Manson

Faccio tre passi indietro come Michael Jackson

La tua tipa la suono come Eric Clapton

Fanculo questa merda gangsta, swaggo quel fashion"

Cono Gelato: prima di tutto, complimenti sick luke;

secondo: PRENDO SEMBRE TREGGUSTI FUMO UN CONOGGELADOH!

terzo: complimenti sick luke!

Tic Tac: "La mia tipa blablabla..." skippabile.

Magazine: Forse la canzone più brutta del XXI secolo. Ma loro sono troppo avanti anche per questo millennio.

El Machico: E qua si ride perchè c'è una strofa di Guè Pequeno, l'assimilatore di mode. Ogni volta che in italia scoppia una nuova tendenza musicale state tranquilli che vedrete il suo occhio semichiuso osservare dall'alto tutte le sfilate di moda di Milano. E il problema è che la sua strofa è pure accettabile.

Cobain: la DPG rispetta Kurt Cobain e infatti questo minuto e 56 di canzone non ha niente a che fare con lui.

Spezzacuori: PICCOLO BASTARDO PICCOLO SPEZZACUORI

LA TUA TIPA LA CONQUISTO CON IL C**ZO DI FUORI

(versione ufficiale)

Side e Wayne: arrivati a questo punto dell'album ti accorgi che le 10 canzoni che hai appena ascoltato non cambiano di una virgola. Ma è troppo tardi, e quindi ti devi pure subire Darkside, alias Arturo Bruni, che nel tempo libero fa anche l'attore!

Ti Amo: Beh, dopo un botto di canzoni misogine ci voleva una dichiarazione d'amor..ah no, è dedicata alla coca.

Flex: Sku Sku! Comunque questo pezzo è figo perchè c'è Pyrex.

Diabolika: Sportswear parte 2.

Sku Sku: il verso preferito dei bonobi romani diventa il titolo della penultima canzone. Ma, che ci crediate o no, è forse il pezzo più figo dell'album.

Hypebeast: Fate finta che l'album finisca con Sku Sku perchè non ci meritiamo queste cose.

Ecco, l'album è finito. Rileggete la citazione iniziale Far Cry 3 e capirete il concept di Twins.

15 tracce, riassumibili così;

-Base figa

-Skrrt Skrrt

-LA TUA DROIAH!

-STO CONTANDO I SORDI (soldi)

-FUMO SOLO KUSH GON LAMMIA GGANG

-GUCCI FENDI MODA

Ho fatto il peggior track by track della storia ma alla fine ho raggiunto il mio scopo; ho infamato la gang.

Proprio così, ora mi aspetto un' insta story con Tony che legge la mia rece e mi da del BUFU. Quello sarà il più bel giorno della mia esistenza.