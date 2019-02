Ci tende a precisare, Elena Tonra, che il suo disco solista non è affatto un sintomo del suo voler abbandonare i Daughter. La band sta già lavorando alla terza prova in studio.

Leggendo a proposito di Elena sul web (è stata così elogiata che trovo pressoché inutile citare le numerose riviste online che l'hanno intervistata) è chiaro l'intento che la musicista anglo-italiana ebbe alla genesi della stesura per i testi dell'album. Si tratta, come sua stessa ammissione, di un breakup album (ed infatti il titolo scelto starebbe a significare regarding ex).

Ex:Re è una collaborazione con l'ingegnere del suono per la 4AD Fabian Prynn e con la violoncellista Josephine Stephenson.

Un elemento che mi ha convinto ad annoverare questo progetto tra i migliori -dello scorso anno- è stato per me il ritmo acceso e sempre calzante di questi brani. Romance potrebbe essere un offuscato ambient da disco con la sua atmosfera da notte europea nei club. La chitarra la apprezzo principalmente in Crushing, mentre sembra delineare l'irrequietezza della cotta sempre più pressante.

Se questo concept fosse un'azione sarebbe quella di espatriare dalla compagnia, di vagare in solitudine alla ricerca della cura, qualunque essa sia.

Perché in fin dei conti scrivere i propri drammi potrebbe davvero essere il miglior esorcismo, come molti grandi hanno confermato; magari anche ascoltarli come nel caso di Ex:Re, e quindi perché non provare?